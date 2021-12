Lopetegui: "La energía del Sánchez-Pizjuán será un plus en los momentos de duda"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, destacó este viernes la "energía y el empuje" del Sánchez-Pizjuán, "un plus" para enfrentar los "momentos de duda" que puedan surgir en el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid, un encuentro "de máxima dificultad y máxima ilusión".

"Siempre es vital la energía y el empuje del Pizjuán, es un plus que nos ayuda a hacer un esfuerzo de más y levantarnos en un momento de duda", reconoció Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid.

El técnico puso en valor la plantilla de los 'rojiblancos', "con jugadores de máximo nivel en todas sus posiciones". "Estamos con la ilusión de enfrentarnos al actual campeón de Liga, y que, lógicamente, requiere de toda la energía para poderlo enfrentar", indicó.

"Llevamos compitiendo un mes complejo y duro con pocos efectivos y con un esfuerzo extraordinario, afrontando de mejor manera las competiciones. Ahora aparcamos la Copa y nos centramos en un partido tremendo, contra el campeón de Liga, se ha reforzado de manera extraordinaria. El partido va a ser de máxima dificultad y máxima ilusión", analizó Lopetegui.

Para el crucial encuentro ante los de Simeone, el Sevilla deberá esperar a las horas previas para decidir si futbolistas como Ocampos, Acuña y En-Nesyri pueden entrar en la convocatoria. "En-Nesyri ha entrenado hoy, pero no significa que tenga alta médica, decidiremos mañana en base a las sensaciones. Algunos están mejor que otros, quedan 24 horas, van muy justos muchos de ellos, tomaremos la decisión mañana, en base a cómo hayan asimilado el entrenamiento de hoy", admitió con cierto pesimismo.

"Ya veremos con qué 'once' lo enfrentamos, debemos estar pendientes de hoy y mañana, pero la decisión la tomaremos mañana. Óliver (Torres) está de baja, está lesionado, como consecuencia de la superficie del partido del otro día en Copa. Insistir en la ilusión que nos genera enfrentarnos a un rival de la talla del Atlético", valoró sobre la elaboración de un equipo titular competitivo.

"el real madrid ha tenido un brote, pero le puede pasar a cualquier club"

Lopetegui insistió en que hubiera preferido tener una semana completa para poder preparar un encuentro clave para las aspiraciones de los sevillistas en Liga. "Es lo que hay... Nos tenemos que adaptar, venimos de jugar hace 48 horas un partido con prórroga, con los perjuicios físicos que existen. Los recursos que tenemos son los que son y son los que vamos a intentar sacar", apuntó.

Respecto a los casos positivos que se han anunciado en la plantilla del Real Madrid en las últimas horas, el entrenador recalcó que "todos los equipos toman precauciones". "Nadie está libre de contagiarse... Desgraciadamente, el Real Madrid ha tenido un brote, pero puede pasarle a cualquiera", lamentó.

Preguntado por posible suspensión de la Copa África, que se debería disputar entre el próximo 9 de enero y el 6 de febrero, Lopetegui resaltó que "oficialmente no hay nada". "Estaremos atentos a ver qué sucede... Es una faena tener que competir durante la temporada, es algo antinatural. No es lo más apropiado", criticó.

Finalmente, el técnico de Asteasu elogió el formato de Copa del Rey. "Me gusta. Jugar a un partido entraña lo que nos gusta, las sorpresas que se dan a un partido. Evidentemente se debería ceñir a unos mínimos en los campos, donde se proteja al futbolista, para no jugar en condiciones no habituales", zanjó.