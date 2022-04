Lopetegui: "La segunda amarilla a Camavinga es absolutamente clara"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, reconoció una "valoración negativa" después de la derrota (2-3) ante el Real Madrid este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde además dejó claro que el equipo blanco debió empezar la segunda parte con 10 jugadores por una segunda amarilla "clarísima" de Camavinga.

"La valoración es negativa, hemos perdido un partido que queríamos ganar. La segunda parte no hemos dado continuidad a todo lo que hemos hecho en la primera. Hemos ejecutado el plan de partido en la primera parte, hasta los 10 minutos finales que nos ha empezado a quemar la pelota", dijo en rueda de prensa.

"Hemos tenido que hacer cambios obligados, pero nos ha faltado al margen de eso tener tranquilidad, tener la pelota. La base ha estado en perder el bal√≥n en la segunda parte y nos han castigado de manera merecida, el culpable es el entrenador", a√Īadi√≥ en su valoraci√≥n.

El preparador de los andaluces fue preguntado por el árbitro en un partido con mucha polémica y quejas de ambos equipos. Los locales protestaron sobre todo una posible segunda amarilla a Camavinga poco antes del descanso. "Prefiero no hablar del árbitro hoy porque seguramente me voy a arrepentir si digo lo que pienso", dijo.

"La segunda amarilla no es que fuera clara es que es absolutamente clara, no toca bal√≥n. Es clar√≠sima, pero no ha sucedido as√≠, ante la duda este a√Īo no estamos teniendo fortuna, nuestros rivales directos, s√≠. La segunda parte un equipo ten√≠a que haber arrancado con 10, nadie puede dudar de ello", a√Īadi√≥.

Por otro lado, Lopetegui insisti√≥ en que el Sevilla debi√≥ dar m√°s en el segundo tiempo. "Para ganar al Madrid tienes que jugar bien al f√ļtbol y pod√≠amos haber hecho un poco m√°s. El equipo ten√≠a que haber tenido m√°s tranquilidad, car√°cter, y pasa por tener la pelota, la hemos perdido muy pronto. La propia inercia del partido nos ha llevado a su remontada", apunt√≥.

"La mirada está en lo mismo desde que empezó la temporada, ser capaces de estar en la Champions, pasa por ganar partidos, lo que quedan son finales", terminó, recordando el objetivo de acabar entre los cuatro primeros y jugar la próxima Liga de Campeones.