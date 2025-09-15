López afea a Ayuso su "falta de transparencia" en migración y pide datos del reparto de menores migrantes en Madrid
López afea a Ayuso su "falta de transparencia" en migración y pide datos del reparto de menores migr
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "falta de transparencia" en migración y le ha pedido datos del reparto de menores migrantes no acompañados.
"¿Hemos aplicado un modelo parecido al europeo, es decir, modelo solidario, que como no se puede hacer de forma voluntaria, porque hay mucha demagogia, se impone un reparto en base a criterios objetivos? Lo hemos hecho. Lo mismo que pedimos en Europa, lo aplicamos en España. Yo le pido a Ayuso que haga lo mismo en Madrid, que es que nos dé a todos datos, porque no da datos, falta de transparencia, y que proponga en Madrid un reparto como el que ha hecho el Gobierno de España y que nos diga cuántos niños deberían ir a Pozuelo y cuántos a Fuenlabrada", ha asegurado el ministro en un desayuno informativo de Europa Press.
Así se ha referido al real decreto-ley aprobado este año para repartir a menores migrantes no acompañados de territorios con saturación, como Canarias o Ceuta, a otras comunidades autónomas. En este sentido, López ha criticado la postura en materia de migración de Ayuso y ha recalcado que Madrid y los madrileños "son mucho mejor que ese discurso absolutamente pequeño, racista, y que no tiene ningún sentido en una comunidad que debería estar orgullosa de lo contrario".
"Sin embargo, la señora Ayuso dice no, no, no, rechazo que venga ningún inmigrante a Madrid, si viene que vayan dos a Fuenlabrada", ha indicado.
Asimismo, ha subrayado que Madrid ha sido "tierra de acogida" para refugiados ucranianos. En este sentido, para López, "no tiene sentido" lanzar el mensaje del cierre del centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que fue "líder" en la acogida de niños que vinieron de Ucrania, si los que llegan son africanos.
"Eso no es xenofobia, no es miedo al de fuera, a los ucranianos de fuera. Es racismo. Hay que hablar clarito. Hay que decir las cosas como son. Si presumes de recibir a un niño ucraniano, pero quieres impedir que llegue un niño africano, se llama racismo", ha expuesto.
Además, ha asegurado que Madrid es "solidaria" y que "puede acoger y debe acoger".
Otras noticias de Racismo
- 1
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre
- 2
Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”
- 3
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
- 4
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno