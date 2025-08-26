López-Arostegui: "Hemos tenido algunos altibajos, pero estamos unidos y con ambición"
Baloncesto. López-Arostegui: "Hemos tenido algunos altibajos, pero estamos unidos y con ambición"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
El alero de la selección española Xabi López-Arostegui pide "enfocar como una oportunidad para hacerlo bien" cada partido del Eurobasket, torneo en el que debutan este jueves ante "un rival muy duro" como Georgia, y dejó claro que, aunque han tenido "altibajos" durante la preparación, el grupo está "unido y con ambición".
"Bueno, yo creo que tenemos que enfocar cada partido como una oportunidad para hacerlo bien y con la ambición de ganar todos los partidos posibles, con el máximo respeto a todos los rivales", señaló López-Arostegui a los medios este martes tras el entrenamiento en declaraciones facilitadas por la FEB.
El jugador del Valencia Basket sabe que el grupo en el que han caído con Grecia, Italia, Georgia, primer rival este jueves, Bosnia-Herzegovina y Chipre, está "bastante nivelado" y cuenta con "equipos potentes".
"Estamos enfocándonos en ese primer partido porque evidentemente cuanto mejor empecemos, pues ojalá mejor acabemos, así que intentar sumar las máximas victorias posibles lo antes posible e ir mejorando cada día en cada partido, siempre y todo con el respeto al último rival", expresó.
Superviviente del título continental de 2022, el vasco recuerda que "el grupo un poco joven" y que se nota "esa falta de tantos referentes como ha habido históricamente en los últimos años" y "ese cambio generacional que también se está viviendo en este Eurobasket".
"La ambición y las ganas de hacerlo bien es lo que sigue intacto. Hemos trabajado en la preparación para llegar lo mejor posible y aunque hemos tenido algunos altibajos, llegamos bien al torneo, con ganas de hacerlo bien. Estamos unidos y con ambición, así que hay que intentar hacerlo lo mejor posible por nosotros", añadió.
En este sentido, el alero no esconde que también quieren hacerlo bien por Sergio Scariolo, seleccionador que dirá adiós tras este Eurobasket.
"Es una suerte poder estar bajo su tutela y su aprendizaje es algo muy importante para todos nosotros", remarcó del técnico italiano.
Sobre Georgia, a la que se medirán este jueves, López-Arostegui advierte que "es un rival muy duro".
"Sobre todo por dentro, con jugadores grandes y con poderío físico. Ya les conocemos del anterior Eurobasket que jugamos allí en Georgia y no va a ser un partido fácil. Tenemos que salir con un nivel físico alto, concentrados, y sabiendo dónde están sus virtudes para intentar frenarlos al máximo", sentenció.
