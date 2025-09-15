López Campos insta a estudiantes bonaerenses a "mantener vivo" el legado de Castelao en Argentina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha animado este lunes al alumnado del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol de Buenos Aires a "mantener vivo" el legado de Castelao en Argentina, "país en el que nunca dejó de difundir y expandir su amor por la lengua, cultura y la tierra gallegas".

Así lo ha transmitido en un encuentro en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela con estos jóvenes, que están realizando un viaje de estudios a la Comunidad para conocer lugares de interés patrimonial y natural, así como las instituciones culturales gallegas.

En este contexto, López Campos ha destacado el "importante papel de defensor y difusor universal de la cultura y lenguas gallegas que desarrolló Castelao y, de una manera especial, en Argentina", en referencia a sus vínculos con este país, donde pasó los últimos años de su vida "sin desfallecer en ningún instante su galleguismo practicante, con unos valores imperecederos que os animo a seguir manteniendo encendidos".

En concreto, el Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol puso en marcha su primer ciclo lectivo en marzo de 1998 para atender la "amplia demanda social" de la colectividad gallega en la capital argentina y, desde entonces, fue completando su oferta educativa hasta abarcar los actuales niveles de infantil, primaria y secundaria.

Con todo, desde el año 2003 el centro cuenta con un Departamento de Lengua y Literatura Gallega, "que contribuye aún más a reafirmar los valores y trazos de la identidad y de la cultura gallega", ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.