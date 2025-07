López entiende que las CCAA "lloren", pero lamenta que "no den las gracias" por subirles un 47% la financiación

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha mostrado su comprensión ante las quejas y "lloros" de los presidentes de las Comunidades Autónomas (CCAA), incluyendo las gobernadas por el PSOE, pero ha lamentado que "no den las gracias" por aumentarles un 47% la financiación autonómica. "Escucho mucho ahora rasgarse las vestiduras, quejarse, llorar... No he escuchado a ningún presidente autonómico decir o dar las gracias a este Gobierno porque ha recibido un 47% más que con el anterior, 300.000 millones de euros para financiar la sanidad y la educación; un 32% a los ayuntamientos", ha dicho Óscar López en una entrevista en Las Mañanas de RNE, recogida por Europa Press. Dicho esto, el líder de los socialistas madrileños ha aprovechado para comparar la situación de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. "Aquí estamos viendo que Cataluña reclama recaudar más impuestos y lo que no veo es el debate sobre la corresponsabilidad fiscal", ha comentado. "Porque resulta que, por poner un solo ejemplo, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 40.000 millones de euros más que con el anterior gobierno y se ha dedicado mientras a bajar impuestos a los más ricos o a recortar la sanidad pública mientras le paga más de 5000 millones de euros a Quirón con más de 1300 millones de euros de sobrecoste", ha sostenido. El ministro se ha mostrado partidario de discutir de financiación. "Discutamos quién recauda más, discutamos que no haya una carrera de 'dumping fiscal' en este país, como ha establecido, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para beneficiar a unos pocos", ha planteado antes de reiterar que entiende que "todo el mundo reclama hasta el día antes de un acuerdo" que aún no se ha cerrado. HA HABIDO ACUERDOS BILATERALES ANTES DE UN PACTO GLOBAL López ha defendido que siempre ha habido acuerdos bilaterales antes de un pacto global en materia de financiación autonómica, remitiéndose al último en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. "Vaya usted a la hemeroteca y encontrará exactamente lo mismo que ahora. No le gustaba a nadie hasta el día antes en que se firmó un acuerdo. Es normal", ha dicho. "En un proceso de negociación, hasta que se llegue a un acuerdo, pues todo el mundo pide más", ha continuado, añadiendo que entiende que cada presidente autonómico tiene que defender "evidentemente" sus intereses.