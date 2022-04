lópez obrador acusa a eeuu de hacer lobby en méxico contra reforma eléctrica

(Actualiza con detalles carta de Secretaria de Comercio de EEUU)

Ciudad de méxico, 6 abr (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, denunció el miércoles que funcionarios de estados unidos se han reunido con grupos opositores del país latinoamericano para hacer lobby contra una polémica reforma al sector eléctrico impulsada por su gobierno.

El Congreso analiza una iniciativa enviada por el mandatario a los legisladores para dar mayor control al Estado en ese sector, en detrimento de empresas extranjeras de energías renovables, despertando preocupación de autoridades y compañías de países europeos y Estados Unidos.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario mexicano afirmó que había gobiernos extranjeros que estaban haciendo lobby contra la iniciativa y, al ser cuestionado por una periodista por cuáles, señaló a Washington.

"El gobierno de Estados Unidos, me consta pues, han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, a insinuar que se viola el tratado, cuando no es cierto", afirmó en alusión al acuerdo comercial vigente con Canadá y el vecino del norte, T-MEC.

El gobernante denunció que "hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos". La semana pasada John Kerry, enviado especial para el Clima del presidente Joe Biden, se reunió con funcionarios mexicanos para hablar sobre el proyecto legislativo.

El mismo día, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió en una carta a la secretaría de Economía mexicana, Tatiana Clouthier, que Washington está preocupado por la política energética de López Obrador y advirtió que 10,000 millones de dólares en inversiones de su país, sobre todo en energía renovable, están "más en riesgo que nunca".

En la misiva, cuyo contenido fue divulgado esta semana en redes sociales y confirmado a Reuters por un funcionario estadounidense, Tai advirtió también que considerará "todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para dirigir estas preocupaciones".

El mandatario ha intensificado esta semana sus ataques a los críticos de la reforma eléctrica, después de que los partidos opositores PRI, PAN y PRD anunciaron que no darán su voto a la alianza gubernamental encabezada por la agrupación Morena para que logre los dos tercios necesarios para aprobarla.

