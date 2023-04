López Obrador acusa "campaña de desprestigio" contra Trump con fines electorales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que el exmandatario estadounidense Donald Trump enfrenta denuncias en su contra por sus aspiraciones de competir nuevamente por la presidencia de ese país.

"Está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna", afirmó López Obrador, un día después de que Trump se convirtiera en el primer expresidente inculpado por la justicia en la historia de Estados Unidos.

El multimillonario de 76 años enfrenta 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella del porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que él siempre ha negado.

Trump se declaró "no culpable" de falsificar documentos contables durante una audiencia penal realizada el martes en Nueva York, su ciudad natal.

"No sé si haya cometido delitos, no me corresponde, me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió (...) en el 2006", declaró López Obrador durante su habitual conferencia matinal.

El mandatario mexicano de izquierda argumentó además que "no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales".

"Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí", añadió López Obrador quien en 2004, cuando era alcalde, enfrentó un juicio de desafuero que buscó impedir su postulación a las elecciones presidenciales de 2006.

Esta es la segunda ocasión en que López Obrador sale en defensa de Trump en las últimas dos semanas, luego que el pasado 21 de marzo criticó el posible arresto del exmandatario republicano por el mismo caso.

La simpatía de López Obrador por el magnate neoyorquino ocurre pese a la agresiva retórica antimexicana que éste utilizó durante la campaña que lo llevó a la presidencia estadounidense en 2016 y que mantuvo ocasionalmente cuando ya estaba en el poder.

Durante aquella campaña, Trump aseveró que muchos mexicanos que migraban a Estados Unidos eran "violadores" y que llevaban "drogas" y "crimen" a su país.

Aunque López Obrador aseguró como candidato que confrontaría a Trump por su postura contra México, una vez en la presidencia mantuvo una relación muy cordial y de cooperación, con ribetes polémicos en el caso de la migración, en la que ambos mandatarios se llamaron mutuamente "amigos".

Jla/sem/ll

AFP