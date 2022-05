lópez obrador advierte a eeuu que faltará a cumbre de las américas si se excluye algún país

(Actualiza con citas, contexto)

Por Raul Cortes

Ciudad de méxico, 10 mayo (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, advirtió el martes a estados unidos que faltará a la cumbre de las américas que se celebrará en junio en los ángeles si el anfitrión excluye a algún país, aunque aclaró que en ese caso enviaría una representación gubernamental.

El mandatario acaba de visitar Cuba, donde se reunió con el comandante Raúl Castro y el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, al que alabó catalogándolo de "extraordinario presidente" y con el que acordó la contratación de 500 médicos cubanos para apoyar al sistema de salud mexicano.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México pero no iría yo", dijo en rueda de prensa López Obrador, quien detalló que la misión sería encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y consideró que la decisión no tensaría la relación con Washington.

"No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto", dijo al ser consultado por una periodista por el posible impacto negativo de su postura.

En abril, el subsecretario de Estado estadounidense, Brian Nichols, afirmó que Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la Cumbre de las Américas, al destacar que la cita se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

"Si un país no quiere ir, no quiere asistir, pues ese es su derecho, pero cómo una cumbre de América sin todos los países de América: ¿De dónde son los no invitados, son de otros continentes, de otra galaxia, de un planeta no conocido?", se preguntó López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Antes del anuncio de Nichols, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, había denunciado que el anfitrión de la cita multilateral planeaba excluir a la isla caribeña, aunque Estados Unidos todavía no ha anunciado la lista formal de invitados, algo que debe suceder pronto.

En el caso de Nicaragua, Reuters informó la semana pasada que, según fuentes familiarizadas con el caso, un hijo del presidente Daniel Ortega se ha acercado discretamente a Washington para volver a comprometerse con Estados Unidos, pero la nación centroamericana fue informada de que no sería invitada a la cumbre.

Las Cumbres de las Américas se establecieron en Miami en 1994 y hasta ahora se han realizado en Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Puerto España (Trinidad y Tobago, 2009), Cartagena de Indias (Colombia, 2012), Panamá (2015) y Lima (2018). (Reporte adicional de Ana Isabel Martínez; Reporte adicional de Matt Spetalnick en Washington)