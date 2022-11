López Obrador apunta a la cancelación de la cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia de Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha apuntado a la posibilidad de que se suspenda la cumbre de la Alianza del Pacífico --prevista entre el 23 al 25 de noviembre en Ciudad de México-- debido a la ausencia de su homólogo peruano, Pedro Castillo.

El Congreso de Perú denegó el pasado viernes la solicitud del presidente Castillo de salir del país para viajar a México con motivo de la cumbre de la Alianza del Pacífico, aunque sí se le autorizó el desplazamiento hasta Chile.

"Es muy probable (...) que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente de Perú", ha dicho López Obrador durante su habitual rueda de prensa, recoge 'El Universal'.

El mandatario mexicano ha apostado por buscar una nueva fecha para celebrar la reunión pues Castillo es quien deber coger el testigo al frente de la organización y, si no está presente, no se puede hacer el traspaso de poderes. "Si no viene, ¿a quién le entrego (el relevo)?", ha cuestionado.

Entre las propuestas que López Obrador ha puesto sobre la mesa, ha destacado por encima del resto la de celebrar la cumbre en territorio peruano para garantizar así que Castillo esté presente. "Esa puede ser una opción (...) Lo que si no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe recibir la estafeta", ha incidido.

Europa Press