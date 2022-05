López Obrador considera "justa" la multa impuesta a una filial de Iberdrola en México

Argentina exigirá la inclusión de todos los países en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado de "justa" la multa de 9.145 millones de pesos (unos 435 millones de euros) impuesta por la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE) a la empresa Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la eléctrica española Iberdrola, por la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento.

"Es justa", ha declarado López Obrador al ser entrevistado durante su recorrido por Presa Picachos, en Sinaloa. "Sí es justo, ya que México no es tierra de conquista", ha subrayado, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

López Obrador ha reconocido que no tenía conocimiento de esa sanción porque la CRE es un organismo autónomo y "no es mi fuerte la venganza", aunque ha indicado que "desde luego" está informado "del mal uso" de las concesiones para generar electricidad por parte de empresas extranjeras, ya que han ido sumando a bancos, a grandes empresas para simular e que pertenecen a una sociedad de autoabasto de energía, cuando en realidad no es así.

Así se ha referido a la cadena de tiendas Oxxo, "que usa energía que no produce porque su giro es mercantil". Sin embargo, por estar en esa sociedad con Iberdrola, "tiene el privilegio de pagar menos de tarifa eléctrica, menos que los usuarios domésticos".

El mandatario mexicano ha explicado que la Suprema Corte de Justicia ha declarado que estas prácticas son un "fraude legal". "Es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola", ha indicado.

La sanción se refiere a la venta de energía generada en la central de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma o Cemex.

La resolución es impugnable mediante juicio de amparo indirecto en términos de lo previsto en el artículo 27 de La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, según el dictamen.

La impugnación se podrá interponer ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo.

Cumbre de las américas

Por otra parte, López Obrador ha anunciado que en caso de que Estados Unidos no invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la próxima Cumbre de las Américas, su homólogo argentino, Alberto Fernández, en calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) planteará su disconformidad.

Sin embargo, ha descartado que haya una contracumbre en Los Ángeles. "Eso es una volada", ha apuntado. "Hay un acuerdo, pero no de hacer una Cumbre paralela en Estados Unidos", sino de que el Fernández exprese el desacuerdo con las exclusiones y con esa política de invitar "sólo a los que se considera amigos".

Estas exclusiones se basan en una "política retrógrada porque lo que tenemos que buscar es la hermandad entre todos los pueblos y países, no la separación, no la división, no la confrontación".

Por ello, Fernández llevará a la Cumbre de las Américas el mensaje de que "todos somos americanos" y "que no aceptamos que ningún país de América sea excluido, nadie tiene el derecho a excluir".

"No aceptamos que se vulneran nuestras independencias y las soberanías de nuestros pueblos porque en el caso de México somos Juaristas y él decía que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", ha argumentado.