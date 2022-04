López Obrador critica a Estados Unidos por ejercer presiones contra su propuesta de reforma eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos por, según él, ejercer presión contra su propuesta de reforma eléctrica.

El mandatario ha asegurado que se están llevando a cabo reuniones entre opositores mexicanos y funcionarios del Gobierno estadounidense, y ha acusado a la Casa Blanca de ejercer 'lobbying', acción de buscar interlocutores con los que influir sobre las autoridades.

"El gobierno de Estados Unidos, me consta han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el Tratado (en alusión al Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos) cuando no es cierto", ha incidido López Obrador.

Más tarde, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, se ha trasladado hacia el Palacio Nacional para allí conversar con López Obrador al respecto de estas declaraciones, según recoge el diario 'El Universal'.

Esta no es la única polémica suscitada en el marco de la reforma eléctrica pues este martes el presidente ya instó a diputados de la oposición a romper la disciplina de voto y desligarse de sus formaciones, que ya han anunciado que no respaldarán la propuesta del Gobierno.

La reforma eléctrica impulsada por López Obrador exigiría que el 54 por ciento de la electricidad sea generada por la empresa estatal de electricidad, reduciendo la participación de las empresas privadas en el mercado.