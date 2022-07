López Obrador critica la suspensión de la multa a Iberdrola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este lunes la reciente decisión judicial de suspender definitivamente la multa de 9.145 millones de pesos (unos 435 millones de euros) impuesta por la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE) a la empresa Iberdrola Energía Monterrey (IEM).

"Es increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola", ha declarado el mandatario durante su habitual rueda de prensa matinal, según recoge el diario mexicano 'El Financiero'.

"Se está haciendo la investigación. Nos vamos a ir al fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado", ha advertido.

Así ha criticado a "los que defienden a Ibedrola". "Son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que quisieran que desapareciera para que todo quedara al mercado, en manos de particulares, para eso crearon esa institución", la Comisión Federal de Competencia Económica, se ha lamentado.

El pasado 14 de julio el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones ordenó suspender de forma definitiva la multa por la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento impuesta por la CRE anunciada el pasado 25 de mayo.

López Obrador se ha referido también al amparo que otro juez ha otorgado a la empresa Monsanto para sembrar transgénicos y usar glifosfato en México y ha anunciado que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales apelará esa decisión.

"Y lo del maíz transgénico, va apelar la Semarnat, porque quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse, pues no, no es así, no se va a permitir. Y alegan que estado de derecho y no, eso no es estado de derecho, es estado de chueco", ha argumentado.