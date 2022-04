López Obrador defiende el fin de la oficina mexicana de la DEA porque estaba infiltrada por la "delincuencia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido este jueves a las renovadas críticas que ha recibido por el cierre de la oficina de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), recordando que el crimen organizado se había infiltrado en dicho organismo.

"Eso sucedi√≥ hace m√°s de un a√Īo, ya con el cambio de pol√≠tica. Porque nosotros mantenemos cooperaci√≥n, pero procuramos que se respete nuestra soberan√≠a y antes, entraban y sal√≠an por el pa√≠s y hac√≠an, ellos mandaban, hac√≠an lo que quer√≠an", ha argumentado L√≥pez Obrador durante su matutina intervenci√≥n antes los medios.

"Incluso fabricaban delitos, entonces ya saben que se puso orden, y se tiene cooperaci√≥n pero con respeto a nuestra soberan√≠a", ha insistido L√≥pez Obrador, cuando se cumple el primer aniversario del cierre de esta oficina de la DEA, integrada por polic√≠as mexicanos, inaugurada hace ahora 25 a√Īos.

"Se demostr√≥ que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, incluso que uno de sus jefes est√° siendo juzgado en Estados Unidos", ha apuntado L√≥pez Obrador, aunque ha descartado que esa persona se trata de Genaro Garc√≠a Luna, el que fuera secretario de Seguridad P√ļblica en el sexenio del expresidente Felipe Calder√≥n.

"No investigan nada, nada más atacan (...) ya no es el tiempo en el que estaba Calderón y entraban y metían las armas, ya no es el tiempo de los operativos, como 'Rápido y Furioso'", ha dicho en referencia a una fallida y polémica operación para detener a distribuidores y compradores de armas en México, informa 'Milenio'.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo en México de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores, sin embargo, el rastreo de todo este armamento se perdió y acabó en manos del Cártel de Sinaloa.

Por este escándalo, que estalló en 2011 cuando se confirmó que una de las armas de este arsenal fue usada para matar a un agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos en diciembre de 2010, el expresidente Calderón tiene un proceso abierto ante el cual tendrá que responder, ha dicho López Obrador.

Esta semana, el peri√≥dico 'Milenio' public√≥ que el Gobierno de M√©xico hab√≠a decidido hace un a√Īo dar por acabada la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en ingl√©s), un grupo de √©lite de polic√≠as mexicanos elegidos por la DEA para luchar contra el crimen organizado en el pa√≠s, que desde 1997 se hab√≠a erigido como principal s√≠mbolo de cooperaci√≥n con Washington.