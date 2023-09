El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este domingo que los corruptos "ni disfrazándose van a regresar" al poder en el país, después de que la coordinadora del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, haya sido oficializada como candidata presidencial.

López Obrador, desde Cancún, en Quintana Roo, ha insistido en que llevará a cabo los proyectos del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, que espera inaugurar en diciembre, en lo que ha sido un mensaje a su sucesor en la Presidencia: "Aunque continúe la transformación, más vale prevenir y no dejar nada pendiente".

"Ando vigilando de que cumplamos, que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente", ha manifestado el mandatario, que ha criticado a los "seudoambientalistas corruptos" a los que ha acusado de quedarse "callados" ante los desastres ambientales.

Después de reiterar que en la recta final de su mandato continuará viajando por el país para comprobar que se están llevando a cabo sus mandatos, ha expresado ante sus simpatizantes que "no hay nada que temer": "Ya este pueblo echó a andar, el pueblo es mucha pieza. Ya cambió la mentalidad", ha zanjado.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que, en un mitin en Ciudad de México, la senadora Xóchitl Gálvez haya recibido el visto bueno para ser la candidata presidencial del frente opositor frente a miles de militantes de las formaciones políticas Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un acto en Ciudad de México.

Gálvez fue recibida con gritos de "Xóchitl Presidenta" alentados por los animadores del evento y cargó contra el Gobierno de López Obrador: "Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla. La historia se hace en la reconciliación, no en la discordia".

La senadora por el PAN aseguró que dirá siempre la verdad "por dolorosa que sea, sin adornos ni cuentos. Siempre les diré la neta" y advirtió de que los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. "Si algo sirve lo vamos a dejar", pero si no funciona, lo cambiará. "No tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México", agregó.