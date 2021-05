López obrador espera que eeuu no rebaje calificación de seguridad aérea de méxico

Ciudad de méxico, 24 may (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo el lunes que espera que estados unidos no rebaje la calificación de la seguridad aérea del país latinoamericano y que, en caso de que fuera así, no afectaría a las aerolíneas locales.

Reuters reveló en exclusiva el viernes que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) podría anunciar en los próximos días la degradación de México a Categoría 2 desde la Categoría 1, lo que implicará que no podrá lanzar nuevos vuelos, entre otras consecuencias. (Reporte de Raúl Cortés; Editado por Abraham González)

Reuters