López Obrador insiste en que "no hay nada oculto" con Pegasus y pide que se publiquen todos los detalles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a responder este miércoles a las preguntas de la prensa sobre el supuesto espionaje a periodistas y defensores de Derechos Humanos, insistiendo que "no hay nada que ocultar" y ha reclamado que den a conocer todos los detalles sobre esta cuestión.

"No hay nada de qué avergonzarse", ha zanjado el presidente mexicano durante su matutina comparecencia de todos los días ante la prensa. "Que se dé a conocer, no de haber nada oculto, nada malo, que se entregue todo", ha reclamado.

López Obrador ha vuelto a rechazar las acusaciones de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría hecho uso del software Pegasus para presuntamente intervenir los teléfonos de periodistas, activistas sociales, o defensores de Derechos Humanos, ya que su gobierno por "principios" no lleva a cabo esas prácticas.

"Sería interesante saber quiénes fueron los que hackearon a la Sedena, pero no para juzgarlos", ha matizado, sino por conocer qué interés hay por espiar a todas estas personas. "Estos hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno, por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar", ha dicho.

Bajo el Gobierno de López Obrador se informó en octubre de 2021 del hallazgo de una treintena de contratos firmados por los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón con empresas vinculadas al software Pegasus.

Sin embargo, según una investigación de la Universidad de Toronto estas prácticas siguieron teniendo lugar entre 2019 y 2021, en pleno el mandato de López Obrador, contra al menos dos periodistas y un defensor de Derechos Humanos.

Europa Press