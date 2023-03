López Obrador insiste en sus críticas al informe de DDHH de EEUU: "Es un bodrio" del "departamentito" de Estado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado este miércoles sus críticas al informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por Estados Unidos, en el que se critica al país, y lo ha calificado de "bodrio" elaborado por el "departamentito" de Estado.

"En el Departamento de Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países ¿con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional ¿por qué tienen que intervenir?", se ha preguntado un contrariado López Obrador.

En su comparecencia matutina ante los medios, el mandatario mexicano ha dicho que hay un "departamentito" dentro del propio Departamento de Estado que se encarga de proteger "al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo".

El informe, ha dicho, "es un bodrio" que se basa en formulas como "según expertos, se presume, se señala", pero "no hay sustento, utilizan la calumnia en el 'departamentito' del Departamento de Estado", ha recalcado.

"Pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el violador de los Derechos Humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie", ha dicho.

"Que no se confundan lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo, si no fuese un asunto tan importante pues causaría risa pero es muy buena la polémica", ha concluido el mandatario en relación a este asunto, al que ya se refirió el martes cuando calificó de "politiquero" y "mentiroso" el informe.

Este lunes, el Departamento de Estado presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo. En uno de sus apartados, Washington ponía el foco en los "actos serios de corrupción gubernamental" que existían en México, así como la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento.

Al mismo tiempo, el informe señala directamente a López Obrador, al que acusa de "desacreditar" a los periodistas que no le son afines, presentándoles ante la opinión pública como "parciales, partidistas y corruptos".

En respuesta a las críticas de López Obrador, uno de los portavoces del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha asegurado que Estados Unidos no intenta ocultar sus problemas internos "bajo la alfombra" y ha rechazado que se consideren el "gobierno del mundo", tal y como les reprochó el presidente mexicano.

"La participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por esos aparece en el informe", justificó Patel.

Europa Press