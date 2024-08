López Obrador insta a 'El Mayo' a revelar los vínculos del Cártel de Sinaloa con funcionarios de México y EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamamiento público a Israel 'El Mayo' Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa recientemente detenido por Estados Unidos, a revelar las posibles conexiones de la organización con funcionarios de Washington y Ciudad de México.

Ante el inminente juicio en Estados Unidos contra el que fuera fundador del Cártel de Sinaloa, López Obrador ha insistido durante su habitual rueda de prensa matutina en que cualquier tipo de información que 'El Mayo' pueda brindar "ayuda muchísimo" a aclarar los vínculos del Gobierno con la banda.

"Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían. Todo esto va a ayudar mucho", ha manifestado un López Obrador que ha señalado directamente a posibles "acuerdos con las agencias de Estados Unidos" como el que, presuntamente, habría facilitado su captura a finales de julio.

Estados Unidos anunció hace diez días la detención en El Paso de 'El Mayo' y de Joaquín Guzmán López, hijo del capo 'El Chapo' Guzmán, quienes supuestamente ejercerían como líderes del Cártel de Sinaloa. El Gobierno mexicano cree que los hijos de 'El Chapo' facilitaron la detención de 'El Mayo' en represalia por la detención de su padre.

De hecho, en México apuntan a que esta operación de las fuerzas de seguridad estadounidenses podría haber sido fruto de un acuerdo con los hijos de Guzmán, si bien López Obrador ha insistido en que Ciudad de México se mantiene a la espera de recibir información oficial sobre la detención y el traslado de 'El Mayo'.

"El mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuanod menos con uno de los personajes, con Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos informaron, y no ha habido más información", ha reprochado el dirigente mexicano, que ha incidido en que las Fuerzas Armadas de México "no intervinieron".

Así las cosas, López Obrador ha celebrado una vez más la detención de dos de los principales capos de la droga de México, que además ayudará a conocer posibles acuerdos con las autoridades de México y Estados Unidos; aunque ha alertado de que esto no garantiza la erradicación del tráfico de estupefacientes hacia el país vecino.

"Se detiene al señor Zambada, pero si no se atiende ese consumo y si nosotros no damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados, no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes, no vamos a enfrentar el problema. Hay que atender las causas", ha remachado.

