López Obrador insta al Congreso de Perú a que permita viajar a México a Castillo: "Es un acto de humillación"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamamiento al Congreso de Perú para que reconsidere permitir viajar a México al mandatario peruano, Pedro Castillo, después de que la Cámara Baja le negara el permiso la semana pasada.

Preguntado por su opinión ante la negativa del Parlamento peruano a que el presidente del país andino acudiera en México al traspaso a Perú de la Presidencia 'Pro Tempore' de la Alianza del Pacífico, López Obrador ha sostenido que es "un acto de humillación" y que no es la forma ni el modo de comportase del Congreso.

"Ojalá y se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México (...) Esa podría ser otra opción, que se volviera a tratar el tema --lo digo de manera respetuosa-- en el Congreso del Perú y con mucha responsabilidad se resuelva", ha sostenido el presidente mexicano en una rueda de prensa conjunta con su homólogo chileno, Gabriel Boric.

López Obrador ha subrayado la imposibilidad de entregar la estafeta de la Alianza del Pacífico a Perú, que ahora preside México, si el jefe de Estado peruano no puede acudir a la cita, asegurando que el Parlamento peruano ha respetado "un acuerdo institucional, de Estado, de naciones".

"Considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse con un Gobierno. Es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería, la dignidad debe estar por encima de todo", ha agregado el mandatario mexicano.

"¡Cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente del Perú! Es como decir: El show debe continuar, o no nos importa, no nos incumbe, y que participe por videoconferencia. No, eso no podemos admitir. Es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal, legítimamente constituido, para asistir a un encuentro formal a otro país, donde va a recibir la Presidencia de la alianza de varios países del Pacífico", ha añadido.

En este sentido, López Obrador ha remarcado que no es asunto de políticos o gobernantes, sino que tiene ver con los pueblos de los países que conforman la Alianza del Pacífico.

Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que a "los hermanos peruanos" les interesa que mejoren las relaciones con México, Chile y Colombia, así como con todos los países del continente y del mundo.

"A mí me reprocharían en México si no voy a una invitación que tenga que ver con el desarrollo del país, con los beneficios para el pueblo de México, nada más por cuestiones de intereses políticos o ideológicos", ha remachado el presidente mexicano.

El presidente mexicano y el presidente chileno se han reunido este miércoles en Ciudad de México tras la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico --prevista para esta semana en esa misma ciudad-- debido a la ausencia del mandatario de Perú, Pedro Castillo, después de que el Parlamento andino le denegase el permiso para viajar.

Según el artículo 102 de la Constitución de Perú, el Congreso tiene entre sus atribuciones "autorizar al presidente de la República para salir del país", motivo por el que Castillo tiene que solicitar permiso cada vez que quiere viajar fuera del país.

Desde el Ejecutivo de Castillo se han manifestado en contra de las resoluciones del Parlamento, pues consideran que cada vez que se prohíbe al mandatario acudir a una cita internacional se perjudica no al presidente, "sino a la política exterior y humanitaria que se busca fortalecer con la cooperación".

Europa Press