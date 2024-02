Considera que las próximas elecciones son un "plebiscito" para elegir entre "transformación" o el regreso de "los de antes"

MADRID, 12 Feb. 2024 (Europa Press) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado este lunes la reforma del Poder Judicial --incluidas en un paquete de hasta 20 propuestas para modificar la Constitución-- porque se trata de una institución que "está al servicio de la delincuencia de cuello blanco".

"Está al servicio de la delincuencia, llamada organizada o de cuello blanco", ha dicho el presidente mexicano durante su matutina comparecencia diaria antes los medios, en la que ha reconocido la complejidad de modificar esta instancia, repleta, ha dicho, de problemas estructurales, recoge el diario 'La Jornada'.

Entre estas reformas presentadas por el presidente mexicano está la de la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. "Vamos a elegir a los jueces porque el pueblo tiene un instinto certero", ha defendido.

"Algo que ayuda mucho es que no se mantengan los poderes, la élite, sino que se vaya purificando la vida pública, se termine con el elitismo, que la política no sea ya un asunto de las élites. Mandar obedeciendo al pueblo. Si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar porque vivimos en una democracia", ha aseverado.

López Obrador ha destacado que estas propuestas solo podrán ser posibles si cuentan con una respuesta favorable de una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso y ha cuestionado a quienes dudan de la viabilidad de las mismas. "Los expertos, ¿quiénes son? ¿A qué intereses obedecen?", se ha preguntado.

La pasada semana, López Obrador presento un paquete con hasta una veintena de reformas --18 constitucionales y dos legales-- para eliminar una serie de "artículos impopulares" y "devolver la grandeza", subrayó, a la Constitución.

Entre las principales reformas destaca una electoral para limitar los gastos de las campañas y de los partidos, o la eliminación de los denominados diputados plurinominales --lo que reduciría la Cámara a 300 escaños de los 500 actuales--, aquellos que son elegidos por los partidos en base a los votos de las últimas elecciones.

Asimismo, también ha incluido una reforma del Poder Judicial para reducir el número de magistrados que la conforman, de once a nueve, los cuales además deberán ser elegidos en las urnas, así como una relacionada con el sistema de pensiones.

El paquete incluye declaraciones fundamentales como garantizar la atención médica gratuita, el derecho a la educación en los hogares de rentas más bajas, el derecho a la vivienda entre los trabajadores, el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos a la tierra, integrar la Guardia Nacional en el Ministerio de Defensa, o prohibir la venta de vapeadores o drogas químicas como el fentanilo.

"plebiscito" entre "transformación" y "los de antes"

El mandatario mexicano también ha criticado que la oposición se escandalizara "de manera hipócrita" y que le reprochara que haya presentado sus reformas al Congreso con las elecciones a la vuelta de la esquina.

"No se puede reformar el Poder Judicial sin la mayoría calificada en el Congreso", ha apuntado López Obrador, para quien las elecciones de junio se presentan como una suerte de "plebiscito" o "referéndum" entre que "continúe la transformación" o bien "regresen los de antes".

"¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate", ha dicho López Obrador, quien dice tener "mucha confianza" al pueblo mexicano.

"¿Quieres que continúe la transformación? 'No, no, no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco' (...) 'Quiero un presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México'", ha ironizado.