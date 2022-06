López obrador manda abrazo a izquierdista colombiano petro, advierte sobre guerra sucia

Ciudad de méxico, 3 jun (reuters) - el presidente mexicano, andrés manuel lópez obrador, mandó el viernes un abrazo al candidato presidencial colombiano gustavo petro al advertir que el político de izquierda está enfrentando una "guerra sucia" de los conservadores sin ética.

Petro, un economista de 62 años del izquierdista Pacto Histórico, se impuso el domingo en la primera ronda electoral con poco más del 40% de los votos, superando al empresario Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que logró algo más del 28% de los sufragios.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de junio y una encuesta divulgada el miércoles reveló que los contrincantes están técnicamente empatados.

"Le mando un abrazo a Petro desde aquí ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde", dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

"Todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro (es) un peligro para Colombia; comunista; guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela, etc, etc, etc. Pero con todo. Unidos todos los conservadores y sin ética", agregó. "Ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo".

AMLO, como es conocido popularmente el presidente, suele afirmar que su gobierno no interfiere en la política de otros países por mandato constitucional, que respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

El presidente dijo, además, el viernes que espera que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad a la hora de votar, dejando de lado esa "guerra sucia".

(Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)