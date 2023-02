López Obrador niega a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico para "no legitimar el golpe de Estado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado este viernes que buscan alternativas a Perú para la presidencia 'pro tempore' de la Alianza del Pacífico porque no está dispuesto a legitimar el "golpe de Estado" y el gobierno "espurio" de la presidenta, Dina Boluarte.

"Estamos buscando la manera de entregar la presidencia que le correspondía a Perú", ha informado López Obrador, quien ha reprochado a las autoridades peruanas no haber permitido al expresidente Pedro Castillo salir del país en noviembre para una reunión grupo regional, así como por su posterior detención en diciembre.

"Luego íbamos nosotros a visitar Perú, y lo detuvieron por esto que yo considero que fue un golpe de Estado técnico", ha explicado, añadiendo que ya dio orden al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, para que comunique formalmente al resto del grupo las intenciones de México.

En ese sentido, ha adelantado que hablará con el resto de miembros de la Alianza para buscar alternativas. "Yo no quiero entregar a un gobierno que consideró espurio, que decidan los miembros del grupo" (...) Si ellos dicen que entreguen la presidencia, lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta", ha dicho.

"Yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los Derechos Humanos, y es antidemocrático, con nosotros no cuentan con eso", ha zanjado López Obrador.

López Obrador ha vuelto a insistir en que la detención de Castillo "fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático", y con el cual "no se respetó la voluntad" del pueblo peruano y que "no se habla mucho" de ello debido a la "mucha" y "convenida" desinformación en favor de las oligarquías latinoamericanas y del resto del mundo.

"Lo que hay en el fondo es una actividad clasista y racista" porque "se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado como cinco o seis intentos de destitución", ha recordado.

El presidente mexicano es uno de los líderes de la región junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que más ha criticado la detención de Pedro Castillo, así como la gestión de la crisis política del Gobierno de Boluarte, cuya represión ha dejado más de medio centenar de muertos desde mediados de diciembre de 2022.

Europa Press