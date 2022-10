López Obrador niega haber espiado a activistas y periodistas como denuncian organizaciones de DDHH

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado este martes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya espiado a periodistas y activistas con el software Pegasus, después de que organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos mexicanas hayan denunciado al Ejército por presunto espionaje.

"No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten", ha aseverado el presidente de México durante una rueda de prensa, según ha recogido 'El Sol de México'.

López Obrador ha justificado su versión asegurando que no tendría sentido investigar al periodista Ricardo Raphael, una de las personas que presentó la denuncia contra la Sedena por supuesto espionaje.

"Estaba yo viendo que uno de ellos que se quejan, es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha y a lo más es un vocero del movimiento conservador", ha expresado el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado mexicano ha asegurado que el Ejército sólo hace uso de programas informáticos "con fines de inteligencia, que no de espionaje", y ha recalcado que su Ejecutivo es distinto al de Peña Nieto o al de Felipe Calderón.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó en octubre de 2021 sobre el hallazgo de al menos 31 contratos firmados por los gobiernos de los expresidentes Peña Nieto y Calderón con empresas vinculadas al software de espionaje israelí Pegasus.

Para ello, se usaron "compañías fachada para llevar a cabo la simulación de contratos con el software en distintas instancias del gobierno federal".

Ahora, en cambio, investigaciones del laboratorio CitizenLab de la Universidad de Toronto han hallado señales que muestran que el Ejecutivo de López Obrador ha utilizado el programa informático de espionaje contra al menos dos periodistas y un defensor de Derechos Humanos, todo ello entre 2019 y 2021.

Europa Press