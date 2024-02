López Obrador confirma la muerte de doce personas en enfrentamientos entre grupos criminales rivales en el estado de Guerrero

MADRID, 21 Feb. 2024 (Europa Press) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este miércoles al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue "la guerra sucia" que, según él, han iniciado los conservadores contra él en redes sociales con la etiqueta #NarcopresidenteAMLO (AMLO es el acrónimo de Andrés Manuel López Obrador).

"El bloque conservador en México está haciendo esa guerra sucia, esto lo debería investigar el INE", ha dicho el mandatario durante su matutina comparecencia diaria ante los medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

"Que se denuncien las guerras sucias, como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes (...) no son personas las que dicen 'narco presidente AMLO', son equipos automatizados que reproducen ese mensaje en muy poco tiempo millones de veces", ha explicado.

López Obrador, que ha señalado que son empresas de publicidad que se encargan de estos trabajos "mercenarios" a cambio de "muchísimo" dinero, ha descartado presentar una queja por estos hechos. "Yo nada más denuncio", ha dicho, según recoge 'EL Universal'.

"Hay que estarlo denunciando porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países para imponerse, oprimir, explotar, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no sólo son los golpes de Estado, le llaman 'golpes blandos', porque con la manipulación van socavando autoridades que no les conviene", ha afirmado.

Enfrentamientos entre bandas criminales

En otro orden de cosas, López Obrador ha confirmado la muerte de doce personas en las últimas horas en un enfrentamiento entre Los Tlacos y La Familia Michoacana en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero.

"Son hechos que sucedieron en la sierra (...) fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia", ha contado el mandatario, al tiempo que ha señalado que lo largo de este miércoles las autoridades darán más detalles sobre

"Hasta ahora comprobados doce muertos", ha dicho en base al informe presentado la noche anterior por las Guardia Nacional. "Pero no tenemos más información. Vamos a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió", ha dicho.