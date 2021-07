López Obrador pide "denunciar" a su hermano si ha cometido un delito al recibir dinero de un funcionario

El presidente de M√©xico, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, ha se√Īalado este viernes que si su hermano Mart√≠n Jes√ļs ha cometido un delito debe ser "denunciado" para que sea castigado, despu√©s de la difusi√≥n de un v√≠deo en el que se le ve recibiendo dinero por parte del ex coordinador nacional de Protecci√≥n Civil David Le√≥n Romero.

"Si hay alg√ļn delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubre a nadie, es muy claro que quien comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado", ha indicado L√≥pez Obrador en su rueda de prensa diaria, donde ha insistido en que, "independientemente de lo medi√°tico, lo pol√≠tico", si existen "pruebas" hay que "denunciarlo".

"Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay", ha reiterado, seg√ļn ha recogido el diario 'Milenio'.

No obstante, L√≥pez Obrador ha asegurado que la difusi√≥n del v√≠deo tiene lugar para "perjudicarle" y forma parte de una "campa√Īa negra" en su contra. Del mismo modo, ha afirmado que lo que se ve en el v√≠deo es un "asunto personal" entre su hermano y Le√≥n.

"El v√≠deo de ayer corresponde a otros v√≠deos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo est√°n convirtiendo en un asunto pol√≠tico, seg√ļn la informaci√≥n sobre este nuevo v√≠deo, fue un trato personal entre David Le√≥n y mi hermano", ha incidido, recalcando que "se junta para hacer ver que es dinero para campa√Īa, dinero pol√≠tico, dinero para m√≠", algo que "no es cierto, as√≠ de sencillo".

Por otra parte, el mandatario mexicano ha afirmado que no ve a su hermano Mart√≠n "desde hace cinco a√Īos". "Yo ya no me pertenezco, por eso si un hermano, un cu√Īado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y adem√°s lo he manifestado desde que tom√© posesi√≥n, comete un delito debe ser juzgado", ha reiterado, antes de remachar que "no debe haber impunidad".

El portal Latinus revel√≥ el jueves un v√≠deo con c√°mara oculta que muestra a Mart√≠n Jes√ļs L√≥pez Obrador recibiendo fajos de dinero por un valor total de 150.000 pesos (m√°s de 6.300 euros) de manos de David Le√≥n Romero, una situaci√≥n similar a la ocurrida con otro hermano del presidente, P√≠o L√≥pez Obrador, que se conoci√≥ hace un a√Īo. De acuerdo con Latinus, el v√≠deo fue grabado por David Le√≥n Romero en su casa de Tuxtla Guti√©rrez en 2015, a√Īo en el que Morena particip√≥ en sus primeras elecciones como partido pol√≠tico.

Europa Press