López Obrador pide no estigmatizar a los pueblos indígenas tras la presunta venta de niñas en sus comunidades

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes no estigmatizar a los pueblos indígenas, "reserva de valores culturales, morales y espirituales", tras destaparse nuevos supuestos casos de venta de niñas en algunas de estas comunidades en el estado de Guerrero.

"Lamento que esto suceda, es reprobable, nada más que no se debe estigmatizar a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales", ha dicho durante su habitual comparecencia matutina desde el Palacio Nacional.

"Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas, usos y costumbres, y que se cometen hechos de barbarie no debe prevalecer, porque además no corresponde con la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción, no es un asunto generalizado", ha recalcado.

En las últimas semanas, los medios de comunicación se han venido haciendo eco del drama que sufren algunas menores de edad, vendidas o forzadas a casarse, en las comunidades indígenas asentadas en las regiones más inaccesibles del estado de Guerrero, en el sur del país.

Las autoridades de Guerrero han anunciado en las últimas horas nuevas medidas para evitar este tipo de episodios, que se vendrían sucediendo especialmente en las regiones de Costa Chica y La Montaña.

Cuestionado por estos episodios, el presidente mexicano, quien ha recordado sus seis años conviviendo con los pueblos indígenas, ha reconocido que "durante mucho tiempo viene escuchando sobre este asunto", pero "estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo deseamos, en todas las clases sociales".

Ante las preguntas de los periodistas, López Obrador ha insistido en que no ha encontrado "más solidaridad que la que se manifiesta y se expresa, en las comunidades indígenas", y ha emplazado a las mujeres que han sido víctimas de la violencia a que sigan denunciado porque, dice, "se investiga".

López Obrador ha insistido en que este tipo de problemas pueden darse en cualquier clase social y ha apuntado hacia la "descomposición" social y familiar y los valores basados "en lo material" y "el dinero", como responsables de que esto pueda pasar en México, por lo que ha pedido exaltar "los valores de los pueblos indígenas, del México profundo y de sus culturas, de buenas costumbres que vienen de lejos, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país".

