López Obrador pide volver a las clases presenciales en México: "Ya se pasaron"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este martes a las autoridades educativas la vuelta a la clases presenciales de acuerdo con el calendario académico, al tiempo que ha considerado que las universidades "ya se pasaron" con las clases a distancia.

"Estamos recomendando que se regrese a clases, no hay problema mayor", ha indicado el mandatario, que no es la primera vez que se expresa a favor de la presencialidad en las aulas, durante su rueda de prensa diaria.

El presidente mexicano, que ha enfatizado que "la escuela es el segundo hogar", ha señalado que si un estudiante se encuentra mal "que no vaya a la escuela, que se quede en casa, pero si está bien no hay problema, que vaya, hay controles también en la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales".

En cuanto a las instituciones de educación superior, López Obrador ha señalado que "muchas ya se han pasado". "Respetuosamente, porque nadie sustituye a las clases presenciales", ha continuado, remarcando también que no todos los estudiantes cuentan con acceso a internet.

A su juicio, en el nivel superior "lo están pensando bastante", pero ha insistido en la necesidad de "normalizar todo lo educativo", ha recogido el diario mexicano 'La Jornada'.

Por otro lado, ha pedido no tener "miedo" a la variante ómicron del SARS-CoV-2. "Esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos y eso es lo más importante", ha indicado, antes de remarcar que la necesidad de "no alarmarnos, que no nos infundan miedo", ha informado 'Milenio'.

Las autoridades sanitarias mexicanas han contabilizado más de 3,9 millones de contagios, incluidas más de 300.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Más del 56 por ciento de la población del país norteamericano cuenta con el esquema completo de vacunación.