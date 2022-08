López Obrador propone a la ONU una tregua mundial de cinco años sin guerra

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que presentará por escrito una propuesta a la ONU para crear una comisión formada por tres personalidades para impulsar una tregua mundial de cinco años sin guerras bélicas ni comerciales.

"Haré la propuesta por escrito, lo voy a presentar a la ONU. Lo he venido diciendo y ojalá los medios nos ayuden a difundirlo. Porque no hablan cuando no les conviene, ha afirmado López Obrador en su tradicional rueda de prensa mañanera.

La comisión estaría formada por el papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

El objetivo es que "los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes, y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años, para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo mas por la guerra y por los efectos de ésta; que tengamos cinco años sin tensiones, sin violencia con paz".

López Obrador ha pedido cesar las acciones bélicas y ha invitado a las tres potencias globales, China, Rusia y Estados Unidos, a buscar la paz. "Decirles, por sus confrontaciones, nada más de un año, han causado esto. Han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y, lo peor, en un año, por las confrontaciones han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo. Eso es lo que han hecho en un año", ha argumentado.

Espera así que Rusia, Estados Unidos y China "escuchen y acepten una intermediación como la que estamos proponiendo".

Además, esta tregua facilitaría "llegar a acuerdos en el caso de Taiwán, esto de Israel y Palestina, y no estar promoviendo, provocando más confrontación". "Conseguir este acuerdo se puede si hay voluntad de los tres gobiernos de estas tres potencias, ha remachado.

Todos los gobiernos del mundo deben sumarse en apoyo a la ONU y no al mecanismo burocrático en el que se presentan las propuestas e iniciativas, las cuales "se discuten como una cuestión rutinaria para cumplir con el expediente, se analiza, (pero) ya se sabe de antemano que va a haber un veto y que no va a pasar nada. Y ya. Y se convoca para la siguiente sesión y lo mismo. Hay que sacar de ese embarazo a la ONU", ha alegado.