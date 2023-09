Ciudad de méxico (ap) — la secretaria de relaciones exteriores de méxico, alicia bárcena, dijo el viernes que el presidente andrés manuel lópez obrador quiere viajar a washington, d.c. en noviembre para conversar con su homólogo estadounidense joe biden sobre inmigración, ayuda para el desarrollo y narcotráfico.

Hizo la declaración mientras se registra un incremento en el número de migrantes que avanzan a través de México, lo que obligó a cerrar algunos cruces fronterizos entre ambos países, y a que Ferromex, la mayor compañía ferroviaria mexicana, suspendiera la operación de 60 trenes porque una gran cantidad de migrantes estaban viajando en los vagones en calidad de polizones. Aparentemente la mayor parte de ellos son venezolanos, y muchos dijeron haber cruzado a través de la selva del Darién, en la frontera de Colombia con Panamá.

En una conferencia de prensa en Nueva York, Bárcena dijo que los albergues para migrantes en Ciudad Juárez —limítrofe con El Paso, Texas— están al 95% de su capacidad, y que el gobierno mexicano está muy preocupado por el cierre de los cruces fronterizos y por el aumento en la migración, en especial dada la difícil relación de México con el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Abbott ha endurecido las inspecciones de camiones en la frontera y ha colocado una serie de barreras flotantes sobre el río Bravo —o Rio Grande—para intentar disuadir a los migrantes de ingresar a Estados Unidos.

Bárcena sugirió que se debería hacer más para impedir el flujo de inmigrantes a través del Darién, y que el suspender las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela también podría ayudar a que algunas personas regresen a su país de origen.

La funcionaria señaló que unos 140.000 migrantes aguardan en la ciudad sureña mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, para realizar trámites para seguir en tránsito o para recibir papeles de solicitud de asilo, y señaló que se requiere ayuda para procesarlos.

Por otra parte, hay indicios de que algunas personas en México también se sienten abrumadas por el incremento en la llegada de migrantes.

Horas antes el viernes, unas pocas docenas de residentes que viven cerca de un albergue de migrantes hacinado en la Ciudad de México bloquearon brevemente el tránsito en una de las principales vías rápidas de la urbe, para manifestar que los migrantes que viven afuera del refugio estaban causando problemas.

México es también donde se produce la mayor parte del opioide sintético fentanilo para el mercado de Estados Unidos, con sustancias químicas precursoras contrabandeadas desde China.

Bárcena hizo sus comentarios al día siguiente de que López Obrador anunció que no asistirá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a efectuarse en San Francisco en noviembre, porque “no tenemos relaciones” con Perú.

Previamente, López Obrador alegó que el actual gobierno peruano fue instalado por un golpe de Estado y que él aún considera que el gobernante legítimo del país es el presidente derrocado Pedro Castillo.

Ambas naciones retiraron a sus embajadores tras esos comentarios.

No sería la primera vez que López Obrador no acude a reuniones internacionales en Estados Unidos debido a quienes sí fueron invitados o no. El año pasado decidió no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles porque Nicaragua y Venezuela no fueron invitadas.