López Obrador realizará una gira de despedida después de las elecciones

MADRID, 15 Abr. 2024 (Europa Press) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que una vez concluidas las elecciones presidenciales previstas para el 2 de junio realizará una gira de despedida por todos los estados del país y después se retirará de la vida pública y de las redes sociales.

"Pasando las elecciones ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente. Ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado. Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya me estoy retirando", ha declarado, según informa el diario 'La Jornada'.

Es "para despedirme, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento", ha explicado en respuesta a una pregunta durante la tradicional conferencia de prensa matutina, sus mañaneras. En este viaje supervisará obras públicas.

"Lo que hemos hechos ha sido esfuerzo de las fatigas de millones de mexicanos. Impulsada desde abajo y con la participación de todos. No es un movimiento de élite, sino de millones de hombres libres, conscientes", ha añadido.

Una vez concluida esta gira, no recibirá a gente "porque si no me convierto en lo que no quiero". "No deseo ser líder moral ni hombre fuerte, mucho menos cacique. Voy a terminar mi ciclo y van a ser otros los que van a continuar con el proceso de transformación", ha explicado.

Sin embargo, antes de las elecciones López Obrador ha asegurado que mantendrá un perfil bajo para no involucrarse en el proceso electoral, restringirá las apariciones públicas, salvo en algunos casos, como el acto previsto para el próximo domingo por el Día de la Marina.

El próximo 2 de junio se celebran elecciones presidenciales en México, en las que las principales favoritas son Clauda Sheinbaum, afín a López Obrador y a su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Xóchitl Gálvez, elegida por la coalición opositora que conforman el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).