López Obrador rechaza el "corrupto" plan de los republicanos de intervenir en México con las FFAA de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado rotundo este jueves y rechazado, por "ofensivo", "propagandístico" y "corrupto", el plan propuesto por congresistas republicanos de utilizar el Ejército de Estados Unidos dentro de territorio mexicano para luchar contra los cárteles de la droga.

"Nosotros no vamos a permitir que intervenga un Gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio", ha recalcado López Obrador en su comparecencia matutina diaria.

Las palabras del mandatario son en respuesta a un proyecto de ley presentado por los republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy para declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirles, incluso con el Ejército dentro de territorio mexicano.

"Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", ha respondido López Obrador.

"Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí mandan el pueblo de México", ha recalcado.

En una conferencia de prensa celebrada esta semana, Graham y Kennedy anunciaron su propuesta, motivada, dijeron, por el auge del fentanilo --un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina-- que solo en 2021 fue causa de muerte de más de 71.000 estadounidenses.

"El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está llegando desde tu país. Estás permitiendo refugios para que estos grupos operen con impunidad. Te pedimos que nos ayudes", interpeló directamente a López Obrador un Graham que calificó a México de "Estado narcoterrorista".

El listado de los cárteles que proponen registrar como terroristas son los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Los Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, todos ellos ya bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos desde hace varios años.

Europa Press