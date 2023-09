El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que no asistirá a la cumbre de APEC, prevista para noviembre en San Francisco (Estados Unidos), pues no desea participar de la investidura de Perú como sede del foro en 2024.

"No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú. Y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto", dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matinal.

El gobierno peruano anunció la semana pasada que recibirá de Estados Unidos la presidencia rotativa del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) durante la cumbre de San Francisco y que acogerá este mismo evento en noviembre de 2024.

El anuncio de López Obrador confirma el deterioro de las relaciones con el gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó en diciembre pasado al expresidente Pedro Castillo, luego que este fuera detenido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso peruano y gobernar por decreto, cuando estaba próximo a enfrentar un juicio por destitución.

Momentos antes del anuncio, López Obrador reiteró su apoyo al defenestrado exmandatario.

"Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo que injustamente lo tienen encarcelado", afirmó el presidente izquierdista.

López Obrador se ha negado a reconocer como presidenta a Boluarte, a la que tacha de "usurpadora", mientras su gobierno concedió asilo a la familia de Castillo.

En respuesta, Boluarte expulsó en diciembre al embajador mexicano en Lima y posteriormente el Congreso peruano declaró "persona non grata" a López Obrador.

En febrero pasado, el gobierno sudamericano retiró a su embajador en México con lo que relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

