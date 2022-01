López Obrador recomienda remedios caseros contra la COVID y se reúne presencialmente con secretarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recomendado emplear remedios caseros para reducir los síntomas del coronavirus y se ha reunido este jueves de forma presencial con dos secretarios de su Gabinete.

"Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción de que voy saliendo de la COVID", ha trasladado el presidente en un vídeo publicado en su cuenta de Youtube en el que se observa al mandatario en su despacho del Palacio Nacional junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

López Obrador ha aseverado que la variante ómicron produce "síntomas muy leves" y es "equivalente a una gripe", y ha reconocido no haber utilizado antivirales, pese a que estos están recomendados, pues considera que "deben aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor".

En este punto, el presidente mexicano ha recomendado la aplicación de un conocido ungüento mentolado en el pecho y en las plantas de los pies, así como la ingesta de "miel para la garganta con un poco de limón". "Con eso sale uno adelante", ha añadido.

"No tuve un tratamiento especial por que nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación. Todo normal. Solo la ronquera que, por cierto, se me está quitando y un ardor en la garganta que también está menguando, y ya es cada vez menor", ha comunicado el presidente respecto a su estado de salud tras contagiarse de coronavirus este lunes.

En el mencionado vídeo, el presidente reconoce estar reunido con los secretarios de Gobernación y de Hacienda, quienes incluso aparecen momentáneamente en la grabación, si bien es cierto que, como explica López Obrador, estos están guardando la distancia de seguridad y con mascarilla --elemento que no lleva puesto el mandatario--.

López Obrador ha recomendado a la ciudadanía respetar estas normas --distancia social y uso de mascarilla-- para no contagiarse. "Con cuidado nada más, no vayan a contagiar, pero no hay gravedad. Tan es así que estoy trabajando. Estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia", ha dicho.

Finalmente, el presidente ha aventurado que la pandemia de coronavirus "va de salida" y que con la variante ómicron "no hay muchos riesgos", por lo que no aumentará el número de hospitalizaciones graves ni fallecimientos y pronto se recuperará la normalidad.

"Después este periodo de contagio, que es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad. Eso lo quería compartir con ustedes", ha zanjado el máximo representante mexicano.

Estas declaraciones del presidente se dan en un contexto en el que México ha visto como, por tercera vez en una semana, se supera la cifra récord de contagios.

Las autoridades sanitarias de México registraron este miércoles cerca de 44.200 infecciones, de tal modo que el país superó los 4,2 millones de casos positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Además se notificó que la cifra de fallecidos ha ascendido ya hasta los 300.764 decesos.