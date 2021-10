López Obrador tilda de "provocación" que Emilio Lozoya haya aparecido en un restaurante de lujo

El presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, ha tachado este lunes de "inmoral, imprudente, indignante y una provocaci贸n" que el exdirector de Petr贸leos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, investigado por casos de corrupci贸n, se haya dejado ver en un restaurante de lujo en Ciudad de M茅xico, unas im谩genes que han levantado la pol茅mica en el pa铆s norteamericano.

"Creo que es legal pero es inmoral el que se den estas cosas", ha se帽alado el mandatario mexicano durante su rueda de prensa diaria, donde ha insistido en que "es una imprudencia (...), un acto de provocaci贸n, porque este se帽or fue director de PEMEX y est谩 como testigo protegido (...), una gente que est谩 recibiendo un trato especial porque decidi贸 dar a conocer toda la corrupci贸n que se produjo en el sexenio anterior".

Asimismo, ha se帽alado que Lozoya ha relatado "todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht" y ha mostrado su inclinaci贸n porque "no haya impunidad, para nadie, que se aplique la ley por parejo".

"No. Nadie tiene derecho a robar. Sea quien sea. Y que haya justicia. Lo que tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganza, que no se utilice la ley con prop贸sitos electorales, como era antes", ha agregado, seg煤n ha recogido el diario mexicano 'La Jornada'.

Lozoya est谩 investigado en dos casos de corrupci贸n, uno vinculado a la constructora brasile帽a Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en M谩laga, si bien finalmente fue extraditado el 17 de julio a M茅xico. El exdirector de PEMEX se ha declarado inocente.