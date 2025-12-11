López (RTVE) al director de Eurovisión: "¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar?"

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha respondido este jueves a la carta dirigida por el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, a los fans, en la que afirma que se asegurarán "de que todas las emisoras participantes respeten las reglas".

"Nos dice ahora que lo pasado pues pasado está y que las reglas se van a cumplir a partir de ahora. ¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?", ha contestado López en un comentario en X, recogido por Europa Press.

Para José Pablo López, Martin Green se ha dirigido al "pueblo" en una carta "con el Festival en llamas, cinco países retirados, artistas que no aceptarán la preselección nacional para ir a Eurovisión, grandes estrellas del Festival posicionándose contra la participación de Israel y la mayor crisis reputacional de la historia de UER". "Ahí es nada", ha subrayado.

En este sentido, el presidente de RTVE ha criticado que Green "no menciona en su carta ni a Gaza ni a Israel, es decir, no llama a las cosas por su nombre". "Son 'acontecimientos'" que han pasado en Oriente Próximo y "que le conmueven. ¿Un genocidio es un acontecimiento? ¿Nada más? Eso sí, Green os escucha a los fans. Hasta ahí su labor: escuchar", ha criticado.

Además, José Pablo López ha rechazado que Green diga: "La única manera en que el Festival de Eurovisión puede seguir reuniendo a las personas es asegurando que nos guíen nuestras reglas ante todo".

"Ante todo, le reconozco un gran cuajo para decir esto después de que la misma noche que se votaron las nuevas reglas, Israel asegurase que había influido políticamente en las delegaciones para conseguir permanecer en Eurovisión. ¿Qué nos falta por ver?", ha concluido López.