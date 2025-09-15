López se compromete a hablar con sindicatos de la subida salarial de funcionarios de este año y 2026

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que hablará con las organizaciones sindicales de la subida salarial de los funcionarios para este año y 2026 después de que los sindicatos hayan avisado al Gobierno de un 'otoño caliente' si no se avanza en el nuevo acuerdo retributivo comprometido con los empleados públicos.

López ha trasladado su "respeto" por la labor de las organizaciones sindicales y les ha recordado que el Gobierno ha cumplido con la revalorización salarial en la Función Pública, que ha supuesto un incremento salarial en los trabajadores públicos de un 16% en los últimos años.

Durante su intervención este lunes en Los Desayunos Informativos de Europa Press, el ministro de Función Pública ha recordado, además, que el Gobierno llegó a un acuerdo para revalorizar este año un 0,5% el salario de los funcionarios que también se ha cumplido.

"Hemos llegado a múltiples acuerdos que estamos cumpliendo. (...) Y, por supuesto, sí, tenemos que hablar y vamos a hablar, faltaría más, de la subida salarial", ha aseverado.

En esta línea, el ministro ha recordado que el Parlamento está negociando una ley de Función Pública que lleva asuntos "esenciales" que están pactados con los sindicatos y ha pedido al resto de formaciones políticas del Congreso su apoyo para poder sacarla adelante.