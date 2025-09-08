López tacha de "miserable" que Ayuso diga que los terroristas que han matado a un español en Israel "aplauden" a Sánchez
López tacha de "miserable" que Ayuso diga que los terroristas que han matado a un español en Israel
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública,
Óscar López, ha tachado de "sucio y miserable" que la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado en redes
sociales que "los terroristas que hoy mismo han matado a un español
en Israel aplauden a Sánchez".
En un mensaje en redes sociales el también secretario general del
PSOE-M ha afirmado que "pronto" no va a quedar "ninguna línea roja
que pasar" y ha afirmado que los madrileños "no merecen esta política
vergonzosa".
"Condenamos los actos terroristas, como también apoyamos al pueblo
palestino que está siendo masacrado", ha remarcado el ministro para
la Transformación Digital y de la Función Pública.
El español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las
al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes
contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de
Jerusalén, según han confirmado fuentes de la Federación de
Comunidades Judías de España (FCJE).
Otras noticias de Terrorismo
- 1
Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno
- 2
Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico
- 3
Crece la presión interna en el Gobierno por un recambio de figuras y preocupa el impacto en los mercados
- 4
Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios