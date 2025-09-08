López tacha de "miserable" que Ayuso diga que los terroristas que han matado a un español en Israel "aplauden" a Sánchez

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública,

Óscar López, ha tachado de "sucio y miserable" que la presidenta de

la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado en redes

sociales que "los terroristas que hoy mismo han matado a un español

en Israel aplauden a Sánchez".

En un mensaje en redes sociales el también secretario general del

PSOE-M ha afirmado que "pronto" no va a quedar "ninguna línea roja

que pasar" y ha afirmado que los madrileños "no merecen esta política

vergonzosa".

"Condenamos los actos terroristas, como también apoyamos al pueblo

palestino que está siendo masacrado", ha remarcado el ministro para

la Transformación Digital y de la Función Pública.

El español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las

al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes

contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de

Jerusalén, según han confirmado fuentes de la Federación de

Comunidades Judías de España (FCJE).