Lorena se degrada a tormenta tropical y se aleja de la costa de México

Lorena se degradó este jueves a tormenta tropical y cambió su trayectoria hacia el noroeste, para alejarse de la costa norte del Pacífico mexicano, informaron autoridades.

Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), a las 21:00 GMT el fenómeno se encontraba a 255 kilómetros de cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 85 km/h y un avance hacia el noroeste a 11 km/h.

"Se espera que el centro de Lorena se mueva generalmente en paralelo a la costa oeste de la península de Baja California (México), mientras se debilita el viernes", detalló el informe.

El fenómeno atmosférico se convirtió en huracán el pasado miércoles y el pronóstico inicial apuntaba a que tocaría tierra como tormenta tropical en el noroeste de México en las primeras horas del viernes.

Pero tras cambiar de rumbo, se espera que Lorena pierda aún más fuerza y se degrade a depresión tropical al mediodía del viernes.

El Servicio Meteorológico mexicano anuló las alertas por vientos de tormenta tropical en el Pacífico, pero mantiene su pronóstico de precipitaciones por el fenómeno en la costa noreste del país.

sem/axm/mel