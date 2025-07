Lorena y Katherine Tapia, las dueñas del cero en la final de la Copa América femenina

La colombiana Katherine Tapia y la brasileña Lorena son las reinas bajo los tres palos. Recibieron un solo gol cada una en toda la fase de grupos y semifinales y el sábado se pondrán a prueba en la final de la Copa América de Ecuador 2025.

Este partido será una reedición de la final de la Copa América de 2022, cuando las cafeteras perdieron por 1-0 en casa ante Brasil, la gran potencia sudamericana, y perdieron la ocasión de convertirse por primera vez en campeonas continentales.

Colombianas y brasileñas sirvieron en la primera ronda del certamen un entremés de lo que será la final del sábado: un partido físico, rápido y muy reñido que acabó sin goles, lo que deja la puerta abierta para una eventual final con alargue o definición por penales.

Tras cumplir una jornada de sanción por la tarjeta roja que recibió ante Colombia, Lorena está habilitada para jugar la final.

En el otro arco estará Tapia, que conoce a fondo el estilo brasileño y a la que el propio DT de Brasil, Arthur Elias, tildó de "excelente".

Lorena, la imbatible

Lorena da Silva Leite, de 28 años, tiene un palmarés envidiable. Fue subcampeona en los Juegos Olímpicos de París 2024 y dos años antes se consagró como la única portera en la historia de la Copa América femenina en jugar todos los partidos y terminar imbatida.

Solo una grave lesión en 2023 pudo alejarla casi un año de las canchas, por lo que se perdió el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Con 1,83 metros de altura, la portera del Kansas City Current de Estados Unidos "es un pilar fundamental" en el equipo de Arthur Elias, dijo a la AFP Natalia Calle, preparadora de arqueras.

"Sabemos de las condiciones que tiene ella, el biotipo es muy alto (...) Le va muy bien por el juego aéreo, también interpreta mucho el juego", agregó Calle, que jugó profesionalmente en Ecuador hasta 2023.

En Ecuador 2025, solo la paraguaya Claudia Martínez pudo batir a Lorena, cuya alargada figura destaca por encima de las atacantes colombianas como Linda Caicedo, de apenas 1,62 metros.

Convocada por primera vez a la Canarinha en 2021, Lorena empezó su carrera en el arco tapando un penal en un juego callejero y con un equipo de varones.

Se probó dos veces antes de que el Bangu, del interior de Rio de Janeiro, la aceptara. Luego pasó por Centro Olímpico, el Sport de Recife y el Gremio, donde estuvo cinco años.

Hoy cumple el sueño que tuvo de niña.

"Algún día me verás ahí, jugando con Marta, Formiga y Cristiane", le dijo a su abuela, según contó en una entrevista con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La redención de Tapia

Cuando Katherine Tapia mira la escolta que acompaña a las cafeteras al estadio se conmueve. Recuerda los años que vistió el uniforme policial al tiempo que perseguía su anhelo de ser futbolista hasta que llegó al Atlético Nacional de Medellín.

También jugó en América de Cali e Independiente Santa Fe. Estuvo en el Santiago Morning de Chile antes de unirse al poderoso Palmeiras de Brasil. La colombiana comparte dos penas con Lorena: haberse perdido el Mundial de 2023 por una lesión y haber sido batidas en Ecuador 2025 por la joven Martínez. Luego de la lesión "pasé una depresión muy crónica, nadie sabe lo que pasa atrás de un futbolista (...) Dios me da (ahora) una recompensa que es poder aportarle a mi selección una clasificación a los Juegos Olímpicos y una final de la Copa América", expresó Tapia. Hoy la portera del Palmeiras es la heroína de Colombia tras atajarle un penal a la argentina Paulina Gramaglia en una semifinal de infarto en la Copa América. "Dios me dio un don para tapar penales", dijo con una sonrisa y confesó que no lleva la cuenta de cuántos tiros desde los 12 pasos ha atajado. Calle consideró que la colombiana es "una arquera muy completa", por lo que anticipó que el encuentro entre Brasil y Colombia tendrá "un bonito duelo en portería". "Le va muy bien el juego con pies, interpreta mucho el juego, es fuerte en juego aéreo, anticipa mucho las jugadas en cobertura", expresó la preparadora de arqueras de las formativas de Dragoas. En los tiros penales "ha interpretado muy bien el lado al que le golpean el balón", apuntó Calle.