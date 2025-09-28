LA NACION

Los 10 últimos campeones del mundo en MotoGP

Los últimos diez campeones del mundo de MotoGP, pilotos y constructores, tras el título del español

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los 10 últimos campeones del mundo en MotoGP
Los 10 últimos campeones del mundo en MotoGPHernan Zenteno - La Nacion

Los últimos diez campeones del mundo de MotoGP, pilotos y constructores, tras el título del español Marc Márquez (Ducati) el domingo en Japón:

2025: Marc Márquez (ESP/Ducati) / Ducati

2024: Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) / Ducati

2023: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) / Ducati

2022: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) / Ducati

2021: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) / Ducati

2020: Joan Mir (ESP/Suzuki) / Ducati

2019: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda

2018: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda

2017: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda

2016: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda

Pilotos más laureados en la categoría reina (500cc hasta 2002 y desde entonces MotoGP):

Giacomo Agostini (ITA): 8 títulos en 500cc

Valentino Rossi (ITA): 7 títulos (6 en MotoGP, 1 en 500c)

Marc Márquez (ESP): 7 títulos en MotoGP (*)

Mick Doohan (AUS): 5 títulos en 500 cc

Mike Hailwood (GBR): 4 títulos en 500 cc

John Surtees (GBR): 4 títulos en 500 cc

Geoff Duke (GBR): 4 títulos en 500 cc

Eddie Lawson (USA): 4 títulos en 500 cc

(*) todavía en activo

hdy-nb/ig/dam

LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
    1

    Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025

  2. La película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la rompió en el cine y ya se puede ver en streaming
    2

    La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la rompió en el cine y ya se puede ver en streaming

  3. Cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
    3

    Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025

  4. Robertito Funes fue agredido en la marcha por el triple crimen
    4

    Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“

Cargando banners ...