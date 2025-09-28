Los 10 últimos campeones del mundo en MotoGP
Los últimos diez campeones del mundo de MotoGP, pilotos y constructores, tras el título del español
Los últimos diez campeones del mundo de MotoGP, pilotos y constructores, tras el título del español Marc Márquez (Ducati) el domingo en Japón:
2025: Marc Márquez (ESP/Ducati) / Ducati
2024: Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) / Ducati
2023: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) / Ducati
2022: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) / Ducati
2021: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) / Ducati
2020: Joan Mir (ESP/Suzuki) / Ducati
2019: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda
2018: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda
2017: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda
2016: Marc Márquez (ESP/Honda) / Honda
Pilotos más laureados en la categoría reina (500cc hasta 2002 y desde entonces MotoGP):
Giacomo Agostini (ITA): 8 títulos en 500cc
Valentino Rossi (ITA): 7 títulos (6 en MotoGP, 1 en 500c)
Marc Márquez (ESP): 7 títulos en MotoGP (*)
Mick Doohan (AUS): 5 títulos en 500 cc
Mike Hailwood (GBR): 4 títulos en 500 cc
John Surtees (GBR): 4 títulos en 500 cc
Geoff Duke (GBR): 4 títulos en 500 cc
Eddie Lawson (USA): 4 títulos en 500 cc
(*) todavía en activo
