Cuando la tripulación totalmente europea a bordo del último lanzamiento de Axiom Space (Ax-3) atracó en esa Estación Espacial Internacional (International Space Station, ISS) a principios de este mes, la cantidad de nacionalidades a bordo se duplicó instantáneamente. Michael López-Alegría, excomandante de la ISS, que cuenta con doble ciudadanía de España y los Estados Unidos, estaba entre la tripulación, que es emblemática a la hora de hacer crecer el interés internacional, el talento y la cooperación dentro de la industria espacial.

Pero no solo los astronautas están expandiendo la participación multinacional en el espacio. En la actualidad, los 100 Fundadores, una comunidad global de estilo de vida de líderes de diversos sectores fundada en Miami, se han asociado con IFG Capital para invertir por primera vez en el creciente sector espacial. Los Fundadores (palabra en español que se traduce al inglés como “founders”) disfrutan de “las cosas más finas de la vida”, que incluyen experiencias excepcionales, de modo que no es una sorpresa que Space Perspective, una empresa de viajes espaciales de lujo, les haya llamado la atención.

Space Perspective, la primera empresa del mundo de vuelos espaciales con emisiones neutras, ofrece una manera más segura, más accesible y más lujosa de viajar al espacio. Su nave espacial innovadora llevará a ocho Exploradores al límite de la atmósfera de la Tierra en una cápsula presurizada elevada suavemente por un SpaceBalloon™. El interior de la cabina, repleta de amenidades, cuenta con un Space Spa, un programa culinario de clase mundial, productos de alta gama, asientos afelpados y wifi. Todo se puede disfrutar admirando las espectaculares vistas de nuestro hermoso planeta a través de grandes ventanales que sobrevuelan el espacio.

Los amigos de larga data y colaboradores comerciales Oscar S. Garcia, presidente y director ejecutivo de InterFlight Global Corporation e IFG Capital y, Christian Altaba, fundador de los 100 Fundadores, lideran la ronda de capital privado. El dúo también se ha asociado en otras empresas, entre las que se incluyen una empresa de fabricación y tecnología satelital, que la vieron [crecer] desde los días iniciales hasta la comercialización en NASDAQ en el plazo de cuatro años. Esta colaboración e inversión más reciente en Space Perspective ofrece a los 100 Fundadores un vehículo de inversión prometedor y bien comisariado.

Christian Altaba y sus miembros han invertido en esta oportunidad exclusiva a través de IFG Capital, que accede a la anticipada economía de miles de billones de dólares a través de esta exclusiva empresa de turismo espacial escalable.

El aprecio de los 100 Fundadores por las experiencias de lujo y las cosas más finas de la vida además abrirá una colaboración, marca conjunta y proyectos estratégicos con Space Perspective. “El mundo está cambiando muy rápidamente”, expresó el Sr. Altaba, “y el ritmo del cambio se acelerará en el futuro. Debemos adaptarnos a los cambios y encontrar maneras de navegar tanto los desafíos como las oportunidades que se nos presentan. Una inversión en Space Perspective es una oportunidad exclusiva de acceder al sector y a la economía del turismo espacial”.

Recientemente, Mercedes-Maybach se asoció con Space Perspective para llevar la magia de la marca Mercedes-Maybach a la experiencia transformadora que Space Perspective ofrece a sus Exploradores. El nuevo Maybach, totalmente eléctrico, transportará a los Exploradores de Space Perspective desde y hacia sus vuelos espaciales, lo que ofrece una experiencia completa de confort y lujo. Space Perspective está conversando con marcas adicionales para aumentar la experiencia de sus Exploradores y sigue construyendo para convertirse en la marca crucial de estilo de vida espacial durante los años venideros.

“No solo Space Perspective es una gran oportunidad de inversión en la industria del turismo espacial de rápido crecimiento”, manifestó el Sr. Garcia, “sino que también es una experiencia inspiradora y esclarecedora para aquellos que vuelan. A su regreso, [la perspectiva] de los Exploradores de Space Perspective cambiará para siempre en [cuanto a] cómo ven el mundo y el lugar de la humanidad dentro de él”.

La fundadora, copresidenta y directora ejecutiva de Space Perspective, Jane Poynter, agregó: “nos enorgullece tener a los 100 Fundadores como parte de nuestra diversa cartera de inversión sólida. Estamos abriendo la experiencia del espacio a más humanos que nunca, y tener el respaldo de esta comunidad, y una proporción creciente de compradores de billetes internacionales es exactamente lo que esperábamos lograr al crear esta empresa y esta marca”.

Acerca de Space Perspective

Space Perspective, la primera empresa del mundo de experiencias de vuelos espaciales con emisiones neutras, tiene la misión de hacer que los viajes espaciales sean accesibles a más personas más que nunca. Su innovador Spaceship Neptune, que comprende una cápsula presurizada impulsada por un SpaceBalloon™ gigante, ofrece un viaje de seis horas seguro y transformador hasta el límite del espacio. Las personas que viajan con Space Perspective, que está regulada por la FAA y sigue los lineamientos establecidos por la NASA y la Prefectura de los Estados Unidos, disfrutan de vistas sin precedentes de nuestro planeta a través de los ventanales más grandes que hayan volado al espacio, un servicio de cócteles y comidas de clase mundial, wifi, baño, todo desde el primer Space Lounge del mundo. La empresa Space Coast, con sede en Florida, fue fundada por los veteranos en el área de vuelos espaciales tripulados Jane Poynter y Taber MacCallum, que se conocieron como miembros de la tripulación original en Biosphere 2 y fundaron anteriormente World View and Paragon Space Development Corporation. El equipo de operaciones e ingeniería de Space Perspective, de manera más amplia, ha sido instrumental en el desarrollo de cada nave espacial tripulada en los EE. UU. durante los últimos 40 años.

Acerca de los 100 Fundadores

Establecida en 2020, los 100 Fundadores son una fraternidad de hombres mundanos que comparten un interés en las cosas más finas de la vida: excepcionales vinos y bebidas espirituosas, experiencias culinarias, retiros experenciales, golf, viajes y productos de lujo personalizados. Nuestro objetivo es lograr esas cosas exclusivas e inusuales especialmente diseñadas para nosotros.

Acerca de InterFlight Global Capital (IFG)

IFG Capital es una firma de inversión dedicada exclusivamente a los sectores de transporte espacial, aéreo y aeroespacio global, que incluye defensa y seguridad. Nos enfocamos en generar valor y retorno en la inversión para nuestros inversores y partes interesadas en las empresas en las que invertimos.

