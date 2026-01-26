El anuncio de repatriamiento del cuerpo de Ran Gvili a Israel este lunes pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar a los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y llevados a Gaza.

La mayoría (207) fueron capturados vivos durante el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos.

De estos, 166 sobrevivieron y 41 murieron en cautiverio, incluidos tres asesinados por error por el ejército israelí en diciembre de 2023.

A lo largo de los meses se descubrió que los 44 rehenes restantes habían sido asesinados el mismo 7 de octubre y trasladados ya muertos a Gaza.

La gran mayoría de los rehenes (216), vivos o muertos, eran israelíes, de los cuales cerca de un centenar tenían doble o incluso triple nacionalidad.

También fueron secuestrados 31 trabajadores agrícolas tailandeses, dos estudiantes de agricultura (un nepalí y un tanzano), un asistente sanitario filipino y un ciudadano franco-mexicano.

Las liberaciones y repatriamientos se produjeron principalmente durante dos treguas en noviembre de 2023 y enero-febrero de 2025, así como desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre pasado.

Cinco rehenes vivos fueron liberados fuera de tregua por Hamás, mientras que ocho personas vivas y 50 cuerpos fueron repatriados en operaciones del ejército israelí.

- Dos niños murieron en cautiverio -

La mayoría de los rehenes (166) fueron capturados en kibutz cercanos a la frontera con Gaza, en particular en Nir Oz (76) y Beeri (34). Otros 43 fueron secuestrados en el festival de música Tribe of Nova mientras intentaban huir.

Aunque la mayoría eran civiles, también había 25 soldados, la mayoría jóvenes que realizaban el servicio militar en bases alrededor de Gaza. Casi la mitad de estos soldados (11) fueron llevados ya muertos.

El rehén más joven, Kfir Bibas, tenía ocho meses y medio cuando fue secuestrado junto a su hermano de cuatro años y su madre de origen argentino, los tres fallecidos.

De los 36 menores secuestrados, todos regresaron vivos salvo los hermanos Bibas, repatriados en ataúdes en febrero de 2025.

Entre los rehenes adultos, 71 eran mujeres y 144 hombres.

Los cuatro rehenes de mayor edad tenían 85 años al momento del secuestro; dos regresaron vivos y dos fallecieron.