Los 27 amplían las sanciones contra Irán para castigar el suministro de drones y misiles a milicias afines

Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este martes ampliar el alcance de las sanciones contra Irán para castigar también la transferencia de drones y misiles a milicias afines en Oriente Próximo, en línea con la respuesta a los misiles lanzados por Teherán contra Israel y que amenazan con extender el conflicto de la Franja de Gaza.

En concreto, los 27 refuerzan las sanciones para que persigan no solo la producción y venta de vehículos aéreos no tripulados, sino también misiles. Con este paso, la UE podrá sancionar a personas y entidades que suministren, vendan o participen en la transferencia de misiles y vehículos aéreos no tripulados de Irán a grupos armados que amenazan a la estabilidad y seguridad en Oriente Próximo y el mar Rojo, una medida destinada a poner coto al suministro de armamento a grupos como Hezbolá, de Líbano, o los hutíes, de Yemen.

Igualmente, las sanciones europeas afectarán a la transacción de misiles iraníes a Rusia en el marco de la agresión a Ucrania, ampliando así las sanciones que ya pesaban contra el sector de los drones.

También hace referencia al embargo de armas impuesto a Yemen por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2015, por lo que la UE tomará medidas contra los actores que incumplan las resoluciones vinculadas a este embargo.

De esta forma, la UE da el paso formal para penalizar el sector militar de Irán en respuesta al ataque de Teherán con 300 drones y misiles contra Israel en pleno repunte de las tensiones en Oriente Próximo. El paso fue acordado por los líderes de la UE en un intento de atraer al Ejecutivo israelí, al que pide contención y que busque una salida a la guerra en Gaza.

Los líderes acordaron en concreto para ampliar las restricciones vigentes sobre producción de drones para que cubran también a los misiles y se castigue a las empresas que suministran este material a milicias afines en países de la región como Yemen, Irak, Siria o Líbano.

Europa Press