Los 27 de Italia para buscar el billete directo al Mundial 2026

El seleccionador italiano Gennaro Gattuso anunció este viernes una lista de 27 jugadores para los partidos contra Moldavia el 12 de noviembre en Chisináu y ante Noruega el 16 en San Siro, en los que la Azzurra busca regresar a un Mundial 12 años después.

La cuatro veces campeona mundial no consiguió clasificarse para las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022. En estos dos partidos se juega conseguir el pase directo.

Gattuso, en el cargo desde junio, incluyó en su lista a Nicolò Barella, el centrocampista del Inter de Milán, quien, sin embargo, estará suspendido para el primer partido contra Moldavia debido a la acumulación de amonestaciones.

También convocó a Gianluca Scamacca, que estuvo lesionado durante mucho tiempo, y a Alessandro Buongiorno. No habían sido llamados desde la Eurocopa 2024 y marzo de 2025, respectivamente.

La única sorpresa fue la convocatoria de cuatro porteros y, por primera vez, de Elia Caprile, el guardameta del Cagliari que se beneficia de la lesión de Alex Meret (Nápoles).

Italia ocupa actualmente el segundo lugar del grupo I, posición que tiene asegurada, lo que le garantiza al menos una participación en los repechajes.

Todavía puede matemáticamente terminar en primer lugar y clasificarse directamente para el próximo Mundial, si vence a Moldavia y a Noruega.

Sin embargo, tendría que ganar marcando muchos goles en cada ocasión para superar al equipo nórdico, que cuenta con tres puntos de ventaja y una diferencia de goles claramente favorable (+26, frente a +10 de Italia).

Desde que sucedió a Luciano Spalletti, despedido tras la derrota en Oslo (3-0) a principios de junio, Gattuso ha revitalizado a la Nazionale, que ha encadenado bajo su dirección cuatro victorias consecutivas marcando 16 goles.

-- Convocatoria de Italia:

Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ENG), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur/ENG)

Defensas: Alessandro Bastoni (Inter Milán), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal/ENG), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter Milan), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampistas: Nicolo Barella (Inter Milán), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter Milán), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan), Sandro Tonali (Newcastle/ENG)

Delanteros: Pio Esposito (Inter Milán), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

