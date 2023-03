Los 27 piden a Bruselas finalizar el proceso legislativo para las nuevas reglas fiscales en 2023

Los ministros de Econom√≠a y Finanzas de la Uni√≥n Europea (UE) han pedido este martes a la Comisi√≥n Europea que finalice el proceso legislativo para establecer un nuevo marco de reglas fiscales en 2023 y le han solicitado que contin√ļe el di√°logo con los Estados miembro en aquellos puntos que requieren "discusiones adicionales" hasta hacer su propuesta.

Este √ļltimo punto se ha incluido a petici√≥n del ministro de Hacienda alem√°n, Christian Lindner, que ha supeditado a esta nueva redacci√≥n del √ļltimo punto de las conclusiones su respaldo al documento para una postura com√ļn de los Veintisiete.

Seg√ļn han confirmado fuentes diplom√°ticas consultadas por Europa Press, Alemania est√° "irritada" por las orientaciones fiscales que Bruselas ha presentado para 2024, a modo de periodo de transici√≥n entre la suspensi√≥n de las anteriores normas y la aprobaci√≥n de las nuevas.

En este sentido, Lindner ya destac√≥ este lunes que ya existen unas normas "claras" y que la UE no se encuentra en un "vac√≠o legal", por lo que abog√≥ por guiarse por la legislaci√≥n vigente y afe√≥ a la Comisi√≥n haber propuesto un marco para 2024 cuando la discusi√≥n a√ļn se est√° desarrollando.

Lo que ped√≠a Berl√≠n, seg√ļn han se√Īalado fuentes diplom√°ticas alemanas, es que Bruselas "no se apresure", algo que ha reclamado tambi√©n este martes la ministra de Finanzas de Finlandia, Annika Saariko, quien ha indicado que el "problema" es que a√ļn no se han aceptado las nuevas normas y ha apuntado que hay muchos puntos dentro de las conclusiones sobre los que a√ļn no se ha alcanzado un acuerdo com√ļn, raz√≥n por la que ha defendido que las orientaciones para 2024 deben basarse en las normas anteriores.

Fuentes diplom√°ticas han reconocido tambi√©n que varios pa√≠ses consideran que Bruselas present√≥ sus orientaciones "muy tarde" al tiempo que "da por sentado" que ya son un hecho, pero, a pesar de las reticencias de algunas capitales y acorde a tres fuentes diferentes, Alemania es el √ļnico Estado miembro que ha puesto trabas a la adopci√≥n de las conclusiones, mientras que ya durante las negociaciones avanz√≥ que estas podr√≠an reabrirse.

No obstante, tanto los países de la UE como la Comisión confiaban en poder convencer a Berlín para que adopte estas conclusiones, como finalmente ha ocurrido, ya que este documento será el que oriente las discusiones a nivel de líderes que tendrá lugar en la cumbre de los próximos 23 y 24 de marzo.

Europa Press