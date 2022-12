Los 27 piden ampliar penas e incluir nuevos delitos medioambientales como el tráfico de madera

30/09/2022 Troncos de pino quemado apilados junto a la carretera en Salcedo, a 30 de septiembre de 2022, en A Pobra do Brollón, Lugo, Galicia, (España). Esta iniciativa pretende salvar parte del valor comercial de la madera que se quemó en los incendios del pasado mes de julio en la Sierra de O Courel, el incendio más grande de la historia en la comunidad gallega. Además de aprovechar la madera, las autoridades están extendiendo hierba seca para prevenir la posible caída del terreno y de las cenizas acumuladas a los ríos.La Xunta dio por extinguido el incendio de la Serra do Courel catorce días después de que empezase, el 15 de agosto, la Consellería de Medio Rural apuntó entonces que fueron más de 11.000 hectáreas las calcinadas en los municipios de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Quiroga. SOCIEDAD Carlos Castro - Europa Press