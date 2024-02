FILADELFIA (AP) — Daryl Morey, presidente de operaciones de los 76ers de Filadelfia, estaba viendo un video de un intento de alunizaje que tenía en silencio en su laptop mientras explicaba el papel del análisis de datos en la NBA cuando, súbitamente, apareció un video en su pantalla con una multitud aplaudiendo.

Morey hizo una pausa en su plática mientras que los empleados de Intuitive Machines celebraban la primera llegada a la luna de Estados Unidos en 50 años. Morey y su esposa tienen gran interés en la exploración espacial.

“El drama en pleno”, dijo Morey mientras reía.

¿Quién necesita salir de la tierra para encontrar drama cuando está a cargo de los 76ers?

Hoy en día hay mucho drama alrededor de Filadelfia, mientras los Sixers están en órbita por un lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

El Jugador Más Valioso reinante Joel Embiid se mantiene lejos de la duela después de una cirugía en la rodilla izquierda en febrero y los Sixers han sufrido sin él. Dividieron noches consecutivas con Nueva York y Cleveland, dejando su marca en 7-15 sin Embiid.

Con marca de 33-23, los Sixers bajo el mano del coach Nick Nurse están más cerca de un potencial lugar en el torneo play-in que de un sitio asegurado en el Este.

¿Quieren más drama?

Un par de rostros conocidos están en la ciudad para el partido del domingo en Filadelfia, el ex entrenador de los Sixers Doc Rivers y quien fuera base del equipo Patrick Beverley llegaron con los Bucks de Milwaukee.

“Otro juego, otra oportunidad de ser grandes”, dijo Morey, quien está en su cuarta temporada como presidente del equipo. “Definitivamente habrá drama por Pat y Doc”.

Rivers regresa después un colapso en los playoffs y que una eliminación en segunda ronda le costara su trabajo al final de la temporada pasada. Los 76ers despidieron a Rivers luego de una tercera salida consecutiva en la segunda ronda de los playoffs, y la segunda vez en ese lapso perdió una ventaja en la serie y un Juego 7.

Los 76ers tuvieron una ventaja de 3-2 en la serie de semifinales contra Boston antes de perder el Juego 6 en casa y fueron aplastados en el Juego 7 como visitantes.

Rivers cayó a una marca de 6-10 en Juegos 7. Las 10 derrotas son cinco más que cualquier otro entrenador de la NBA.

Rivers no permaneció desempleado por mucho tiempo. Después de un breve periodo como analista de ESPN, los Bucks lo contrataron para reemplazar a Adrian Griffin, quien fue despedido a finales de enero después de solo 43 juegos.

Beverley llevaba meses en su contrato de un año con los Sixers cuando fue enviado a los Bucks en la fecha límite de cambios, en parte para hacer espacio para el base seis veces All-Star, Kyle Lowry. Con sus sentimientos heridos, Beverly criticó varias veces a Morey y los Sixers en su podcast. En particular, Beverly dijo que todos querían ganar en Milwaukee y: “No se trata de estadísticas. Aquí no se trata de números. No se trata de quién recibe el balón”.