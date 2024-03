El acuerdo, sin embargo, impide de momento al magnate usar el dinero resultante para pagar la millonaria fianza en el caso de fraude en Nueva York

MADRID, 22 Mar. 2024 (Europa Press) -

Los accionistas de la sociedad de adquisiciones Digital World Acquisition Corp han aprobado la fusión con la compañía de telecomunicaciones del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump con vistas a una próxima salida a bolsa de la que el magnate podría sacar más de 3.000 millones de dólares.

La fusión de DWAC y Trump Media & Technology Group --matriz de la red social del ex presidente y su medio de comunicación favorito, Truth Social-- desembocará en que Trump acabará controlando un 60 por ciento de la nueva compañía, de nombre Trump Media, que al precio actual de las acciones en bolsa de la sociedad de adquisiciones podría comportarle 3.300 millones de dólares.

Según el 'Washington Post', Trump Media podría comenzar a cotizar a partir del próximo lunes bajo la etiqueta DJT.

Sin embargo, está inyección de dinero no alivia los actuales problemas económicos del magnate porque una de las provisiones del acuerdo de fusión, de acuerdo con el medio estadounidense, estipula que Trump no puede vender sus acciones durante los seis meses siguientes a la fusión a no ser que reciba el beneplácito de la junta ejecutiva de la compañía.

El ex presidente, cabe recordar, no tiene el dinero en efectivo necesario para pagar una fianza millonaria de casi 430 millones de euros para aplazar el juicio por un caso de fraude fiscal al que está siendo sometido en Nueva York.

Si Trump no deposita la fianza el próximo lunes, como muy tarde, la Fiscalía General neoyorquina podría incluso apropiarse de sus cuentas, bienes inmobiliarios y otros activos.