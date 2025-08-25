Los acusados de sabotaje por una rotura de cables en el Báltico se declaran inocentes

(Añade novedades, detalles, citas y contexto en párrafos 1-11 y 15)

HELSINKI, 25 ago (Reuters) - El capitán y dos oficiales de un petrolero acusados de cortar cinco cables submarinos de electricidad y telecomunicaciones a finales de 2024 mientras navegaba por el golfo de Finlandia tras zarpar de Rusia el lunes en Helsinki.

Los aliados de la OTAN en torno al mar Báltico se pusieron en alerta máxima tras el incidente, uno de una serie de sospechosos de cables y gasoductos en la región desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.

Los fiscales afirman que el petrolero Eagle S arrastró deliberadamente su ancla por el lecho marino para cortar el cable eléctrico Estlink 2 que une Finlandia y Estonia, así como cuatro cables de internet en el incidente del día de Navidad.

Las fuerzas de seguridad finlandesas abordaron el buque desde helicópteros tras ordenarle que se adentrara en aguas territoriales finlandesas. Los tres acusados se declararon inocentes ante el tribunal negando todos los cargos y rechazando las reclamaciones de los propietarios de los cables por daños y perjuicios, que ascienden a decenas de millones de euros.

La fiscalía finlandesa pide dos años y medio de cárcel para el capitán del petrolero, Davit Vadatchkoria, georgiano, y para el primer y segundo oficiales, indios, por delitos con agravantes de daños e interferencia en las telecomunicaciones.

La pena máxima por daños con agravantes es de 10 años de prisión, mientras que la interferencia agravada en las telecomunicaciones conlleva una pena de hasta cinco años.

Los fiscales afirman que los daños causados ponen en grave peligro el suministro de energía y las telecomunicaciones en Finlandia y que los costes de reparación ascienden al menos a 60 millones de euros (US$70 millones).

La semana pasada, un ucraniano fue detenido por los ataques de 2022 contra los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. Tanto Moscú como Occidente han calificado de sabotaje las explosiones, que cortaron en gran medida el suministro de gas ruso a Europa.

